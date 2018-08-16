2018二季度笔记本出货报告：销量大增10.2% 苹果第六

2018二季度笔记本出货量大增

新浪数码讯 8月16日上午消息，著名市场研究机构TrendForce发布了2018上半年各大品牌笔记本电脑全球出货量报告，报告显示，今年第二季度全球笔记本电脑出货量为4108万台，较第一季增长10.2%，惠普依然力压联想排名第一，苹果下降至第六位。

详细出货量

惠普稳居榜首 联想紧随其后

在这份榜单中惠普依旧稳居头名，并且惠普再次突破了2Q18笔记本品牌的出货量，惠普受益于商用市场以及Chromebook和消费类笔记本电脑的出货量增长。惠普总出货量环比增长19.7%，数量为1077万台，占全球市场的26.2%。

由于在上半年的稳健表现，联想依然稳居第二。虽然该品牌的出货量在第二季度环比增长3.8%，出货量为820万台，但美国竞争对手的大幅增长导致联想市场份额从2018第一季度的的21.2%下降至20%。

戴尔笔记本电脑出货量在第二季度环比增长约30%，出货量为805万台。尽管相对是淡季，但戴尔得益于在商用领域的表现，其全球市场份额上升至19.6%，比1季度的16.6%增加3个百分点。所以戴尔排名中稳居第三位，并对排名第二的联想造成威胁。

宏碁跃升至第四 苹果跌至第六

排名从第四位到第六位进行了重大改组。宏碁从第六位攀升至第四位，市场份额上升至8%。宏碁的收益归因于最初设定的第一季度的额外出货量，但随后延迟并在第二季度交付。华硕跌至第五位，市场份额为7.4%。华硕在二季度的笔记本电脑市场表现受到上一季度剩余库存的负面影响。苹果的市场份额下滑至6.5%，也回落至第六位。

第二季度是苹果正推出新款MacBook设备的过渡期。因此，TrendForce预计MacBook出货量将在3季度再次出现大幅增长。因为苹果在本季度初刚发布了新款MacBook Pro，并在本季度末推出新款MacBook Air。

TrendForce笔记本电脑分析师指出，“英特尔新处理器的出货可能会推迟到第三季度末，供应不足会对笔记本出货量造成一定影响。

因此，TrendForce比较保守的修改了今年笔记本电脑总出货量的预测，现在预测同比下降0.2%。虽然由于需求的增加，3季度的出货量前景与上一季度一样为正增长，但CPU的供应仍然是不容忽视的问题。（于泽）