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Intel新CPU参数曝光 传言将于10月1日发布

Intel新CPU参数曝光 传言将于10月1日发布
2018年08月15日 08:31 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　最近，各主板产商的300系主板都已确认支持Intel 9000系处理器。据外媒报道称，Intel计划将于10月1日发布新一代处理器。

　　近日，根据Benchlife的报道，ptt中曝出了关于9700K和9900K的具体参数。

　　据悉，i7-9700K是一款8核心8线程的处理器，基础频率为3.6GHz，单核最高睿频达到4.9HGz，全核最高睿频为4.6GHz。

　　i9-9900K是一款8核心16线程的处理器，基础频率为3.6GHz，单核最高睿频达到5.0GHz，全核最高睿频为4.7GHz。

　　从这份表格曝光的数据来看，9900K和9700K的性能还是非常强悍的。

　　而wccftech给出了第九代处理器的具体参数和价格。

　　此次，9900K、9700K和9600K将会作为首批发布的处理器，售价分别为450美元（约3096元）、350美元（约2408元）、250美元（约1720元）。

　　从价格来看，新处理器加上关税后的价格与当前8代处理器的价格相差不大，但i7和i9核心数增加至8核，其性能对于上代来说还是提升很大的。而从14nm++工艺以及i5的参数表现来看，Intel这一代似乎还在挤牙膏。

IntelCPU参数
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