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2988元/3988元 国行Surface Go微软天猫旗舰店预售

2988元/3988元 国行Surface Go微软天猫旗舰店预售
2018年08月15日 07:23 IT之家
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　　7月上旬微软正式发布了Surface Go产品，微软表示这是有史以来最小、最实惠的Surface。现在国行版Surface Go已于8月15日0点上架天猫微软中国官方旗舰店开启预售，定金100元，尾款可享6期免息，Surface Go 将于 8 月 31 日全线开售，其中4GB+64GB版本售价2988元，8GB+128GB版本售价3988元。

　　天猫微软中国官方旗舰店给出了两个版本型号的Surface Go，均搭载了英特尔 4415Y处理器，预装 S 模式的 Windows 10与 Office 家庭和学生版 2016，可以选配Surface Go 专业键盘盖，Surface 触控笔另售。

　　Go 上的 Windows

　　笔记本电脑的性能，平板电脑的便携性

　　比以往的 Surface 更小、更轻

　　全新 10 英寸 Surface Go 重量仅 522克 起，可轻松装入包中。

　　Surface Go有几个关键数字：128GB SSD存储、520克重量、10英寸屏幕，续航9小时。

　　IT之家报道，Surface Go厚度为8.3毫米，3：2显示屏、屏幕为10英寸，1800 x 1200分辨率，微软称它代表了Surface系列的新入口点，同时保留了它的优质品质。

　　Surface Go提供高分辨率PixelSense显示器，支持Surface Pen具有4096级压力灵敏度。Surface Go小而强大，内置第7代英特尔奔腾处理器4415Y（2M 高速缓存，1.60 GHz，双核四线程，HD615核显、6瓦功耗），采用无风扇设计，可提供长达9小时的电池续航时间

　　内置支架铰链可延伸至165度，Windows Hello相机可通过面部识别实现快速解锁和安全的登录。

　　Surface Go接口方面，包括Surface Connect、USB-C 3.1、耳机插孔、存储扩展的MicroSD等等。

　　微软Surface Go国行天猫旗舰店预售：4GB+64GB版，8GB+128GB版

Surface Go微软
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