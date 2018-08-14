新浪数码> 笔记本> 知识 > 正文

Switch竟暗藏VR模式！不过别高兴太早

Switch竟暗藏VR模式！不过别高兴太早
2018年08月14日 07:43 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　从去年面世到现在不到一年的时间里，任天堂的Switch俨然已经成为市面上最成功的掌机。对于这款寄托了玩家无限情怀的游戏机，网友最关心的问题之一便是：未来会不会加入VR模块？尽管听起来有些不太现实，但最近国外网友的一个发现似乎印证了任天堂正在开发VR模式的事实。

　　在推特上，一位业余时间写写代码、开发mod的网友近日无意中发现了Switch掌机系统中的一个测试页面，看起来任天堂正在尝试开发和测试一种VR模式。和部分手机的VR模式相同，该系统在VR模式下会将显示界面一分为二，并需要玩家与屏幕保持一定距离才能实现VR效果。

视频链接（需科学上网）视频链接（需科学上网）

　　这一发现直接导致的结果是：推特上大量网友都放出了自己发现的关于“任天堂至少在尝试VR模式可能性”的证据。而根据目前网上相关的“证据”来看，任天堂对于这一模式的尝试至少已经持续一年的时间。2017年，另一位推特网友同样放出了几行代码，在Switch的3.0.0系统更新中，代码的第50和51行似乎提到了“激活VR模式”的字眼。

　　当然，各位吃瓜群众也别高兴太早，至少目前来看“Switch是否会有VR模式”这一问题的答案还是否。任天堂官方在之前的多次公开问答中也明确表示“对VR支持并不感兴趣”。而关于“神秘代码”的另一个更合理的解释则是，Switch的系统是基于NVIDIA Tegra X1芯片开发的，这一平台同时也用于NVIDIA Shield Android TV and Google Pixel C，它们都是基于安卓系统进行开发的，或许是安卓系统中的残留代码也说不定。

SwitchVR
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有