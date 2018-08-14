Switch竟暗藏VR模式！不过别高兴太早

从去年面世到现在不到一年的时间里，任天堂的Switch俨然已经成为市面上最成功的掌机。对于这款寄托了玩家无限情怀的游戏机，网友最关心的问题之一便是：未来会不会加入VR模块？尽管听起来有些不太现实，但最近国外网友的一个发现似乎印证了任天堂正在开发VR模式的事实。

在推特上，一位业余时间写写代码、开发mod的网友近日无意中发现了Switch掌机系统中的一个测试页面，看起来任天堂正在尝试开发和测试一种VR模式。和部分手机的VR模式相同，该系统在VR模式下会将显示界面一分为二，并需要玩家与屏幕保持一定距离才能实现VR效果。

视频链接（需科学上网）

这一发现直接导致的结果是：推特上大量网友都放出了自己发现的关于“任天堂至少在尝试VR模式可能性”的证据。而根据目前网上相关的“证据”来看，任天堂对于这一模式的尝试至少已经持续一年的时间。2017年，另一位推特网友同样放出了几行代码，在Switch的3.0.0系统更新中，代码的第50和51行似乎提到了“激活VR模式”的字眼。

当然，各位吃瓜群众也别高兴太早，至少目前来看“Switch是否会有VR模式”这一问题的答案还是否。任天堂官方在之前的多次公开问答中也明确表示“对VR支持并不感兴趣”。而关于“神秘代码”的另一个更合理的解释则是，Switch的系统是基于NVIDIA Tegra X1芯片开发的，这一平台同时也用于NVIDIA Shield Android TV and Google Pixel C，它们都是基于安卓系统进行开发的，或许是安卓系统中的残留代码也说不定。