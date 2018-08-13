微星推出19相供电MEG X399主板

根据HKEPC的消息，微星近日推出了旗舰级TR4插槽的主板MEG X399 Creation，主板的亮点在于特别为32核心的Threadripper 2990WX进行了优化，拥有19相超豪华供电搭配双8Pin供电。

MSI全新MEG X399创作主板具有独特的外观，特别为新一代AMD Threadripper 2000处理器量身定制，释放令人难以置信的32核CPU的整体性能。MEG X399创作配备了19相PWM供电，除了24 Pin电源接口之外，还有2个8pin，1个4引脚供电接口，能为多核CPU提供足够的电源。

为了让主板能够获得最佳性能，MEG X399 CREATION采用了金属护罩的散热器，可以快速导出热量，同时有效保护主机板。另外，在主板右下方也设有一组大型散热，不仅能覆盖了X399晶片组，同时能为M.2-NVMe插槽提供散热。

MEG X399 Creation设有8组DDR4 DIMM插槽，支持四通道DDR4-3600 +内存，最大128GB容量，同时提供了四组PCIe 3.0x16以及一组PCIe 3.0x1插槽，储存连接就包括7个M 。2-NVMe插槽（3个板载，4个通过附带的M.2-Xpander Aero扩充卡），8个SATA 6 Gbp s接口，同时在背板上提供10个USB 3.1端口（包括一个TYPE）-C），主板还会附送一块M.2 XPANDER-AERO M.2 SSD扩充卡，支援安装四组M.2 SSD，让用家自由组装成RAID架构。