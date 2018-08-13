游戏本轻薄化已成必然 你还会选笨重的游戏本么？

本文来自太平洋电脑网

自世界上第一台计算机“埃尼阿克”在宾夕法尼亚大学诞生以来，PC面试已经有70余年，在这70余年的时间里计算机经过飞速发展如今已经以个人PC的形式，融入到我们每个人的工作和生活中。随着科技飞速地发展和技术不断地完善，个人PC发展可以说已经进入到瓶颈期，如今的电子产品进入了“重复创新”的领域。单说硬件方面，无论是CPU还是GPU的更新换代基本上都延续上一代的基础架构，仅仅是在效能方面做了些许提升。这些“小打小闹”已经无法满足我们这些“口味刁钻”的用户了，我们需要新的产品，而不是“换汤不换药”的“升级版”！

早年间第一代MacBook Air诞生时，小巧轻薄的机身让用户惊叹不已，轻薄本就此诞生。轻薄本更适合轻办公、出差以及简单的影音娱乐。而游戏本则为用户提供强大的性能，带给玩家最佳的游戏体验。如今的轻薄本市场已经进入到了毫米级的竞争，在厚度小于10mm之后，由于机身材质、转轴、散热等诸多因素的限制，每减少0.1mm都成为了十分困难的事情。既然轻薄本的发展遇到了瓶颈，那我们来看看以能效为重点的游戏本，它的“瘦身”计划进行的如何了吧。

游戏本电脑轻薄化是必然的

通过PConline对上半年2018上半年不同种类笔记本关注度中，我们可以很直观的看出，轻薄本已高达37%的关注度位居榜首，与排在第二位的游戏本相差了10个百分点。当然游戏台式机不可避免的分走了一部分游戏本的关注度，不过就下图来看，“轻薄化”似乎也是游戏本的一条出路。

在刚刚过去的第18届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）中，我们有幸采访到了联想、微星和宏碁的高层领导，他们无一例外的都非常关注笔记本电脑轻薄化的发展。可见游戏本电脑轻薄化不仅仅是我们的臆测，它已经在在业内被广泛关注了。

微星中国区笔记本市场部行销总监谢邦彦

最近窄边框的流行也让用户有更好的视觉体验的同时，也感受到因为窄边框的出现而导致笔记本电脑体积缩小后的便利。因为市场需求，返逼厂商不得不做做出相应的改变以满足用户的需求，但是游戏本的轻薄化不是一两天就可以完成的，那么游戏本轻薄化的阻力又在哪里呢？

游戏本轻薄化的道路上困难重重

从笔记本电脑多年的发展来看，轻薄和性能这两种元素似乎是完全相悖的。想要强劲的性能就必须有足够的空间，来搭载高能耗的硬件配置。轻薄本机身之所以可以拥有小巧的机身是牺牲了大量性能换来的，轻薄本普遍使用低压处理器与集成显卡，而游戏本显然无法这么做。

目前用户对于较为轻薄的游戏本呼声较高

游戏本对于硬件性能的要求要远高过轻薄本，并且散热也是限制游戏本“瘦身”的一大阻力。由于游戏本在长时间高效性运行的情况下，会产生巨大的热量，所以良好的散热不仅保证了笔记本电脑的流畅运行也可以给用户更好的使用体验。而散热模块包含的散热片，但铜管和风扇无疑要占用大量的纵向空间，这无疑阻碍了游戏本变薄的趋势。

目前还不能完美的解决性能和散热的问题

对于上述两个问题，目前还没有完美的解决方法，不过根据现在的情况我们不妨推测一番。关于笔记本“瘦身”后硬件性能不足方面，笔记本电脑的硬件厂商做出了积极地回应，比如能耗更低的低压处理器和NV推出的Max-Q系列显卡，可以让笔记本电脑在保证性能的前提下实现机身更加轻薄的目的。虽然目前此类产品和传统硬件在性能发面有一定的差距，但是我们有理由相信不久将来，这两者之间的差距会越来越小，以至于可以满足我们日常游戏的需求。

游戏本轻薄化正赶上硬件技术发展到可以基本满足其性能需求的地步

散热是笔记本产品最大的弊病，笔记本电脑经过了多年的发展依然没有完美的应对发热的解决方案。由于要让大量发热元件挤在狭小的空间，如何快速的将热量导出成为笔记本产品在设计之初必须考虑的问题。其实散热需求和功耗有着一定的联系，低功耗的产品发热量就相对小一些。并且通过空气动力学优化风道，提升散热效率也是目前各大厂商的科研方向。

使用更小的散热模块达到更好的散热效果是游戏本轻薄化必须要完成的

上述这些问题可能会对游戏本的轻薄化但来一定的阻力，但是并不能阻止游戏本轻薄化的趋势。就像硬盘一样，如今体积更小、读取速度更快的SSD硬盘已经非常普及了，HDD硬盘仅靠其价格优势还占据着一席之地，不过当SSD硬盘的造价降低后，厚重的HDD硬盘终究躲不过被淘汰的命运。

最后说两句

就在前不久骁龙处理器也正式通过笔记本电脑进入到了人们的视线，相比于传统笔记本他拥有超长时间续航和24小时在线的优势，并且骁龙处理器的发热量要远小于目前笔记本使用的处理器。除去性能较为孱弱，在办公方面，骁龙笔记本的特性不正是我们所需要的么。根据目前笔记本市场的发展，我们可以想象的到，也许在不久以后，骁龙本会替代目前的轻薄本，而轻薄本有可能改变为中高性能游戏本，而传统游戏本依然是笔记本电脑效能的代表。若果真的向我们猜测的方向发展，那么笔记本电脑市场种产品定位将更加明确。对于用户而言，我们可以根据自身需求选取最适合自己的产品，这样无疑是一件非常cool的事情。

游戏本轻薄化是必然的，因为市场的诉求，加之也正好赶上硬件技术发展到可以基本满足轻薄化需求的地步，让这一发展趋势有了较大的提速。在刚刚过去的这几个月份中新上市的笔记本电脑的体积相比于以前都有了明显的缩小。当然这其中不乏窄边框的应用，但是仅仅因为现在窄边框收到用户追评游戏本的体积就足足缩小了一圈，这体现出了笔记本电脑这个行业所蕴含的能量。所以我们有理由相信，在不久以后以轻薄为卖点的游戏本就会出现在大家眼前了。