第一次！NVIDIA下代显卡公版都要双风扇

随着NVIDIA下一代显卡的日益临近，线索和曝料也越来越多、越来越具体，有些实在出乎意料。

据新闻报道不多但一向比较靠谱的台湾友媒BenchLife得到的消息，NVIDIA新一代显卡的Founders Edition公版设计会在散热方面做出重大调整，沿用多年的单涡轮风扇，将改为开放式双风扇！

如此变化对于NVIDIA公版卡来说将是第一次，果真如此的话意味着新卡的功耗和发热会大幅增加，甚至高过GTX 1080 Ti，辅助供电很可能也会改成8+6针的形式。

这样看起来如何？

事实上，此前泄露的新款PCB电路板就用的是8+6针供电，而且整体看上去完成度已经很高，应该十分接近最终零售版。

但这样一来，非公版和公版之间的差别也会越来越小，再加上NVIDIA对于合作厂商的控制一向比较严格，显卡厂商们如何腾挪、差异化竞争就是个更大的难题了。

6月初台北电脑展期间七彩虹展示的下一代显卡散热方案

而作为影驰的核心合作伙伴，影驰在ChinaJoy期间明确表示：“下一代NVIDIA显卡的发布时间不会远了，9月份左右玩家就可以看到新显卡的相关信息，其性能当然会有突破性的增长，更会支持最先进的NVIDIA光线追踪技术！”

9月发布，性能飞跃、光线追踪……听起来是不是很激动？

另外在欧亚经济联盟（ECC）的数据库中，出现了大量的NVIDIA新显卡编号，对应不同的PCB方案，包括699、900两大系列，应该分别是游戏卡和专业卡，各自有PG150、PG160、PG180三类。

这说明新卡至少准备了三款，而对应核心至少会有两种，因为一般来说，首发的时候每种核心只对应一种顶多两种PCB方案。

至于到底是GTX 11系列还是GTX 20系列，现在依然是个谜。