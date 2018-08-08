联想3款轻薄新品曝光 搭载英特尔最新处理器

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近日，一些国外B2B网站上架了几款联想的全新笔记本产品，型号为Lenovo s730/Yoga 730和IdeaPad 730S，分别采用了Intel Core i5-8265U、Core i7-8565U处理器，而这两款处理器均属于Intel下一代Whiskey Lake-U架构。

根据之前的消息，英特尔Whiskey Lake-U将成为目前Kaby Lake-U的继任者，预计将在今年的IFA上英特尔将会公布搭载i5-8265U、i7-8565U的笔记本电脑。早前外媒Notebookcheck在曝光的华硕ROG GL503上发现了Whiskey Lake系列处理器的踪迹，如今B2B网站上放出的联想s730、Yoga 730和IdeaPad 730S，也证实了Intel的下一代架构处理器即将公布。

具体规格方面，s730和IdeaPad 730S配置几乎相同，采用了13.3英寸的FHD显示器，搭载英特尔Core i5-8265U CPU，8GB LPDDR3内存和256GB的SSD。二者型号中都带有“13IWL”，其中“IWL”代表英特尔Whiskey Lake。Neobits网站将IdeaPad 730售价定在1，225美元左右，不过目前用户尚不能购买该产品。

Neobits网站上架的IdeaPad 730

联想Yoga 730则采用了13英寸的FHD触屏，搭载英特尔Core i7-8565U，8GB DDR4 2400内存和512GB PCIe SSD，内置指纹识别功能。

Core i5-8265U、Core i7-8565U均采用4核心8线程设计，TDP 15W，基于14nm++制程，与Kaby Lake-R和第七代Kaby Lake相比的话，Whiskey Lake将会有足够性能去和NVIIDA GeForce GTX 1050适配，适合轻游戏。

目前英特尔在10nm制程研究上仍然没有新的进展，因此Whiskey Lake将继续采用14nm++。顺利的话，英特尔将在2019年第三季度发布10nm芯片，Cannon Lake架构届时也将正式登场。