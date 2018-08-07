新浪数码> 笔记本> 知识 > 正文

荒野行动PC版8月7日更新：新增昼夜更替 场景可破坏

荒野行动PC版8月7日更新：新增昼夜更替 场景可破坏
2018年08月07日 07:30 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　根据《荒野行动》官网的消息，北京时间8月7日凌晨4点~6点，对PC端进行停服维护。如果预定时间内无法完成维护，开服时间将会顺延。本次更新主要是增加了休闲模式：黑夜出击Plus。

更新日志：更新日志：

　　休闲模式：黑夜出击Plus！

　　全新休闲模式：黑夜出击Plus上线！昼夜变换之间，寻求生机一线！

　　1、此模式下，游戏时间的流逝会导致环境中天色变换；

　　2、此模式下，玩家可拾获全新制作的黑夜模式专属道具，包括红外望远镜，微光夜视仪，头盔（2级）-照明，反红外潜行衣等，丰富战术手段；

　　3、特定时段内，玩家将进入一片漆黑的深夜，利用夜视装备，发现和击溃对手！

　　“我是阳光下的王者，也是暗夜里的死神。”

　　[拖拽受伤队友]

　　1、本次更新后，玩家可以拖拽受伤倒地的队友，转移到安全的地方再进行救治。在团队作战中合理运用吧！

　　[武器与载具]

　　1、新增P90冲锋枪，高弹夹容量、低后坐力的近战利器！仅投放于使用飓风半岛地图的对战中，但可在靶场内试用；

　　2、新增吉普车皮肤：牧野领地。牧原之野，大梦开启的地方！

　　[场景中的可破坏组件]

　　1、激战荒野与飓风半岛地图中的部分场景组件，都增加了破坏机制：

　　2、金属道路护栏、路障、木质栅栏等场景组件，现在可被破坏，破坏后不再出现；

　　3、武器射击、载具撞击等方式均能对可破坏组件造成破坏。

　　游戏优化

　　基于玩家反馈，我们对游戏内的细节进行了大量的优化工作。提升游戏品质，为玩家带来更畅快。舒适的游戏体验，是产品组的一项重要日常。具体包括以下内容：

　　[武器体验优化]

　　1、手雷等投掷物，现在可以击碎玻璃了；

　　2、修正了MK60换弹错误的问题；

　　3、修正了狙击枪射击距离显示错误的问题；

　　4、对M4A1，AK47，S-ACR，M27等武器的中远程音效进行了优化，提升听觉体验；

　　5、可以在设置界面中设置喜欢的准星颜色。

　　[载具相关优化]

　　1、优化了载具燃油相关的显示与提示。现在，燃油即将耗尽、燃油已经耗尽的提示，都会变得更清楚；

　　2、载具兑换券调整：重复获得金色/橙色品级载具皮肤后自动转换获得的兑换券·高级/兑换券·中级，现在可用于兑换所有金色/橙色品级载具皮肤了（使用特殊兑换券获取的载具皮肤除外）；

　　3、新增车载音乐播放功能，驾驶位玩家可以控制音乐的播放，但所有玩家均可以在[设置-声音设置]界面选择是否开启该功能。

　　[大厅界面优化]

　　1、大厅界面中，活动入口、休闲玩法入口进行了迭代。

　　[协同玩法优化]

　　1、协同作战玩法，为侦查兵增加了新道具：高倍望远镜，观察敌人更精准；

　　2、协同作战玩法，突击兵新增踹门功能，可以潇洒的踹倒房门，震慑敌人。

　　[特色外观上线]

　　1、特色时装：商城上架王牌狙击时装，百步穿杨，势不可挡；

　　2、全新枪械：商城上架M16A4：蛇蝎美人皮肤，幽光分夜方寂寂，摘星锻骨正荧荧；

　　3、特惠宝箱：商城上架王牌狙击礼包，打开后有机会额外获得王牌狙击时装，M16A4：蛇蝎美人皮肤等精美外观；

　　4、特色头饰：商城上架超萌猫咪头套，不容错过；

　　5、特色道具：商城上架景耀奇圆形降落伞，超萌效果，闪耀全场！

　　问题修复

　　[Bug修复]

　　针对玩家回馈的bug与开发组自行检测的bug，我们进行了大量的修复工作。此次修复的问题列表如下：

　　1、修复了贴墙挥拳时会播放子弹射中音效的问题

　　2、修复了命运K系列载具不能使用无人机的问题

　　3、修复了组队邀请异常，可能会导致皮肤特效在游戏内无法使用的问题

　　4、修复了使用单发狙击枪时换枪，可能导致准星消失的问题

　　5、修复飞车激斗玩法中，不显示枪械皮肤的问题

　　6、修复了飞车激斗玩法中，切换界面时能淘汰敌人的问题

　　7、修复了飞车激斗玩法中，界面按钮重叠的问题

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有