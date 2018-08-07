荒野行动PC版8月7日更新：新增昼夜更替 场景可破坏

根据《荒野行动》官网的消息，北京时间8月7日凌晨4点~6点，对PC端进行停服维护。如果预定时间内无法完成维护，开服时间将会顺延。本次更新主要是增加了休闲模式：黑夜出击Plus。

更新日志：

休闲模式：黑夜出击Plus！

全新休闲模式：黑夜出击Plus上线！昼夜变换之间，寻求生机一线！

1、此模式下，游戏时间的流逝会导致环境中天色变换；

2、此模式下，玩家可拾获全新制作的黑夜模式专属道具，包括红外望远镜，微光夜视仪，头盔（2级）-照明，反红外潜行衣等，丰富战术手段；

3、特定时段内，玩家将进入一片漆黑的深夜，利用夜视装备，发现和击溃对手！

“我是阳光下的王者，也是暗夜里的死神。”

[拖拽受伤队友]

1、本次更新后，玩家可以拖拽受伤倒地的队友，转移到安全的地方再进行救治。在团队作战中合理运用吧！

[武器与载具]

1、新增P90冲锋枪，高弹夹容量、低后坐力的近战利器！仅投放于使用飓风半岛地图的对战中，但可在靶场内试用；

2、新增吉普车皮肤：牧野领地。牧原之野，大梦开启的地方！

[场景中的可破坏组件]

1、激战荒野与飓风半岛地图中的部分场景组件，都增加了破坏机制：

2、金属道路护栏、路障、木质栅栏等场景组件，现在可被破坏，破坏后不再出现；

3、武器射击、载具撞击等方式均能对可破坏组件造成破坏。

游戏优化

基于玩家反馈，我们对游戏内的细节进行了大量的优化工作。提升游戏品质，为玩家带来更畅快。舒适的游戏体验，是产品组的一项重要日常。具体包括以下内容：

[武器体验优化]

1、手雷等投掷物，现在可以击碎玻璃了；

2、修正了MK60换弹错误的问题；

3、修正了狙击枪射击距离显示错误的问题；

4、对M4A1，AK47，S-ACR，M27等武器的中远程音效进行了优化，提升听觉体验；

5、可以在设置界面中设置喜欢的准星颜色。

[载具相关优化]

1、优化了载具燃油相关的显示与提示。现在，燃油即将耗尽、燃油已经耗尽的提示，都会变得更清楚；

2、载具兑换券调整：重复获得金色/橙色品级载具皮肤后自动转换获得的兑换券·高级/兑换券·中级，现在可用于兑换所有金色/橙色品级载具皮肤了（使用特殊兑换券获取的载具皮肤除外）；

3、新增车载音乐播放功能，驾驶位玩家可以控制音乐的播放，但所有玩家均可以在[设置-声音设置]界面选择是否开启该功能。

[大厅界面优化]

1、大厅界面中，活动入口、休闲玩法入口进行了迭代。

[协同玩法优化]

1、协同作战玩法，为侦查兵增加了新道具：高倍望远镜，观察敌人更精准；

2、协同作战玩法，突击兵新增踹门功能，可以潇洒的踹倒房门，震慑敌人。

[特色外观上线]

1、特色时装：商城上架王牌狙击时装，百步穿杨，势不可挡；

2、全新枪械：商城上架M16A4：蛇蝎美人皮肤，幽光分夜方寂寂，摘星锻骨正荧荧；

3、特惠宝箱：商城上架王牌狙击礼包，打开后有机会额外获得王牌狙击时装，M16A4：蛇蝎美人皮肤等精美外观；

4、特色头饰：商城上架超萌猫咪头套，不容错过；

5、特色道具：商城上架景耀奇圆形降落伞，超萌效果，闪耀全场！

问题修复

[Bug修复]

针对玩家回馈的bug与开发组自行检测的bug，我们进行了大量的修复工作。此次修复的问题列表如下：

1、修复了贴墙挥拳时会播放子弹射中音效的问题

2、修复了命运K系列载具不能使用无人机的问题

3、修复了组队邀请异常，可能会导致皮肤特效在游戏内无法使用的问题

4、修复了使用单发狙击枪时换枪，可能导致准星消失的问题

5、修复飞车激斗玩法中，不显示枪械皮肤的问题

6、修复了飞车激斗玩法中，切换界面时能淘汰敌人的问题

7、修复了飞车激斗玩法中，界面按钮重叠的问题