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美区Surface Book 2永久降价 最高降幅300美元

美区Surface Book 2永久降价 最高降幅300美元
2018年08月07日 07:28 新浪科技综合
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　　本文来自cnBeta.COM

　　尽管正式上市发售不到1年时间，微软近日宣布对Surface Book 2进行永久降价。其中除了13.5英寸基础款Core i5版本（128GB）之外所有型号都有调整，最高降幅达到300美元。其中英特尔Core i5处理器、256GB存储和非独立显卡版本降价200美元，所有Core i7处理器的13英寸和15英寸均降价300美元。

　　完整的降价情况如下

　　13.5” Surface Book 2：

　　256GB / Intel Core i5 – no dGPU – $1，299 （$200优惠）

　　256GB / Intel Core i7 – $1，699 （$300优惠）

　　512GB / Intel Core i7 – $2，199 （$300优惠）

　　1TB / Intel Core i7 – $2，699 （$300优惠）

　　15” Surface Book 2：

　　256GB / Intel Core i7 – $2，199 （$300优惠）

　　512GB / Intel Core i7 – $2，599 （$300优惠）

　　1TB / Intel Core i7 – $2，999 （$300优惠）

　　Surface Book 2是微软旗下最强悍的笔记本，在Core i7型号中装备了高端的NVIDIA GeForce GTX 1050/1060独立显卡，也是首款装备USB-C端口的Surface设备。

微软降价
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