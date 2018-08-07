Intel九代酷睿确定10月解禁 八核i9-9900K即将登场

本文来自PChome电脑之家

近日根据香港硬件媒体HKEPC获得的最新确切消息，Intel一份内部路线图显示，i9-9900K、Z390已经确定10月份发布解禁，确切信息将会在8月14日公布。此外，英特尔只会先发布该产品的具体信息，并不会将9代酷睿很快上架。

事实上，i9-9900K、Z390原本最早计划2019年第一季度发布，但由于来自AMD锐龙的竞争压力越来越大，Intel将其提前到了今年第三季度，不过由于芯片组工艺修改，再加上需要等待主板厂商配合，所以才延期到了第四季度初。

i9-9900K隶属于第九代酷睿家族，将是Intel第一颗八核心十六线程的桌面处理器，媲美AMD的锐龙7系列，而且得益于架构设计和频率，无论单线程还是多线程都将力压锐龙。

根据目前的资料，i9-9900K的基准频率为3.6GHz，睿频加速最高可达5GHz，內建16MB三级缓存，支持双通道内存、16条PCI-E 3.0通道，热设计功耗95W。同时还会有八核心八线程的i7-9700K、六核心六线程的i5-9600K，值得注意的是，这也是i7系列第一次失去超线程。

九代酷睿9000系列还是14nm架构，只是现在八代酷睿Coffee Lake的升级版，内部代号为Coffee Lake-S Refresh，但却划归到第九代。此外，Z370、Z390将保持完全兼容，都可以自由搭配八代、九代酷睿。