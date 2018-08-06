外媒评史上最糟糕的十大CPU：奔3/奔4、骁龙810入选

提到历史上糟糕的CPU产品，很多人会想到奔腾，理由是“FDIV（浮点除）”BUG。

不过，坦率来讲，这个只有在进行科学计算才会出现的问题实际并没有在实际生活中造成大影响，这个事件之所以“钉上耻辱柱”是因为Intel公司当时企图掩盖的公关策略招致愤怒，最后“自食恶果”——道歉、召回更换……

ExtremeTech本月初总结了迄今为止最糟糕的10款CPU，评价依据主要是两个因子，错误的时间和本身素质远低于预期，名单如下——

1、Intel Itanium（安腾）

Intel希望用纯粹的64位架构IA64（不兼容32位）来影响芯片界，却因为极差的兼容性和接受度被AMD的x86-64打败，最终只能屈身于少量的大型服务器，市场越来越狭窄。

2、Intel奔腾4（Prescott核心）

Prescott是Intel的第三代奔腾4，虽然没有重蹈第一代奔4不如图拉丁奔3性能的覆辙，但是推进到90nm工艺的它倒在了发热上，频率也定格在3.8GHz。

Prescott和“臭名昭著”的胶水双核Smithfield（两个Prescott粘起来）以“大火炉”的名号退出历史舞台。

3、AMD Bulldozer（推土机）

推土机是AMD 2011年推出的所谓模块化多核CMT架构，家族中还有打桩机（Piledriver）、压路机（Steamroller）及挖掘机（Excavator）等四代，然而，异构虽然先进，但功耗大（被GF落后工艺坑）再加上实际性能不济，让AMD在桌面和服务器市场都跌到谷底，直至Zen问世。

4、Cyrix 6x86

可以说，6x86灭绝了Cyrix，他们的x86授权现在落在VIA手中。虽然整数运算比90年代同期的奔腾要优秀，但是工况就是不稳定，频繁的报错断送了这家公司的命运。

5、Cyrix MediaGX

第一款以SoC理念设计的桌面处理器，1998年推出，内含GPU、CPU、PCI总线、内存控制器等等，又是兼容性和稳定性害了它。

6、德州仪器TMS9900

7、骁龙810

台积电20nm、糟糕的电源管理让骁龙810落得一个“暖手宝”的称号，迅速被后来者骁龙820的“伟光正”吞没。

8、IBM PowerPC G5

9、奔腾III（1.13GHz）

为了和AMD的1GHz之战而冒进，最终导致180nm的奔腾3（1.13GHz，铜矿核心）沦为“矿渣”，发布一月便召回所有。

10、Cell Broadband Engine