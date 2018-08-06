China Joy有感：电竞时代开启 “淘金客”涌入

作为游戏产业的分支，由于很多特征与传统体育竞技项目类似，电竞这几年正在逐渐被竞技体育行业接纳。

2017年10月，在瑞士洛桑举行的国际奥委会第六届峰会上，经讨论同意承认电子竞技为一项“运动”。而2022年杭州第19届亚运会则将把电子竞技纳为正式比赛项目。

在日前举办的China Joy 2018上，记者注意到，随着电子竞技被视为“竞技”层面的体育项目，越来越多的游戏企业和厂商都盯上这块蛋糕。而另一方面，随着电竞趋热，不少原本的“局外人”也加入了淘金大潮中。

硬件厂商的新机会

从过去的简单低解析度游戏到4K游戏，到VR/AR游戏，再到AI游戏，随着游戏的不断演进，电竞产业对游戏硬件性能也提出越来越高的要求，需要在硬件产品上不断发展创新，推出不同形态的游戏PC，为玩家提供更独特、更炫酷的游戏体验。

职业电竞的发展前景正在吸引芯片厂商如英特尔还有包括OEM的电子计算机厂商加入其中。

游戏若想流畅、稳定地运行，除强大的硬件产品外，还需要在软件层面进行大量分析及优化。为此，英特尔专门成立游戏软件团队负责开发性能库或SDK，使得游戏开发者能便利地将CPU或其他硬件特性发挥至最佳，并提供软件团队专职负责开发性能分析软件，让开发者能清楚知道自己程序的瓶颈所在。

同时，英特尔成立开发者关系部，提供专职工程师深入游戏幕后，与游戏开发者一同进行程序优化，为其面对面地提供直接技术支持，确保游戏更快、更稳、更出色地运行。

“甚至我们还会跟他们做一些新的场景、技术的探索，比如说我们为了游戏当中的角色更加智能，会与人工智能方面合作。还有比如说我们国内比较流行的直播、电竞，在玩家、职业战队打完游戏之后，我们利用一些新的技术可以自动抓取游戏的精彩片断，生成一些宣传片。”英特尔开发者关系部高级经理高源说。

“在赛事中你会和很多电竞发烧友和参与者有一对一的深度交流，可以真切感受到参与者的热情。但不止于此，对于我们来说，举办这样的赛事可以提升英特尔在电竞生态系统内的领导力。” 英特尔公司业务发展，电子竞技和游戏事业群总监Mark Subotnick说。

尽管没有透露投资的具体数字，但他提到英特尔在发烧友PC领域的投资每年都在增长，“在我们看来，游戏和电子竞技是一个持续增长的细分领域，观赏性游戏市场是PC销售额增长最快的细分领域之一，这也是英特尔持续在这一领域投资的原因。”

惠普公司大中华区总裁庄正松提到惠普是在三年之前进入游戏行业的，“我们在中国真正发觉这是一个值得我们投资的市场。”

在这个行业里绕不过去的一个大公司还有高通。

无论游戏手机还是大多数Android品牌的旗舰，甚至是《王者荣耀》等游戏中的早期高性能模式，都和高通芯片有关，高通也把2018年称作“游戏手机元年”。

高通认为，单项细节的改善并不能称作为优化，流畅、逼真的移动游戏体验与移动芯片在计算、连接、图形、音效等全方位领先的前沿技术密不可分。作为举例，高通再次祭出了旗下的移动旗舰芯片——骁龙845。

作为今年多款热门Android旗舰机型的标配，与前代产品相比，骁龙845的影像和视觉处理架构，在游戏功耗降低近30%。在网络连接方面，骁龙845的X20 LTE调制解调器支持千兆级LTE连接，并支持智能双通路Wi-Fi，能够提供更稳定、更快速的网络连接，确保游戏不掉线、无延迟。

此外，高通为游戏开发者提供了先进的算法、API接口和参考设计，同时也提供了骁龙Profiler和Adreno GPU SDK等工具，这些很早就布局的措施帮助开发者逐步完善了游戏与骁龙芯片的磨合，最终为用户提供了优于其他芯片的游戏体验。

电竞走到线下

根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）联合发布的《2018年1-6月中国游戏产业报告》，今年上半年，游戏产业实际销售收入达到1050亿元，同比增长5.2%，中国游戏用户规模达到5.3亿人，同比增长4.0%。

“在我看来，游戏直播的火爆是天时、地利、人和的原因促成的。” 斗鱼内容事业部副总裁孙介然说。所谓天时，是电子竞技作为一项体育运动，受到了越来越广泛的社会认可；地利是随着电脑硬件和网络技术的升级，很多之前做不到的事情现在可以实现；人和，是游戏用户和电竞玩家天然存在分享和社交的需求。

为用户提供游戏、动漫、原创IP等数字内容的公司当然不会错过这样的机会。

深圳市创梦天地科技有限公司首席营销官何猷君介绍，创梦天地已经初步建立起电竞闭环布局：电竞战队方面，成立IDS战队、投资NW俱乐部；拥有公会资源，和头部玩家、专业电竞人才建立了深度联系；赛事方面，6月成功联合主办了澳门电竞嘉年华；场馆方面，好时光影游社可以使电竞赛事落地；直播方面，创梦天地投资了熊猫TV。

何猷君称，创梦天地与腾讯视频合作的好时光影游社将以90后和00后为核心用户，这些线下店将是未来的发力重点。线下店的核心业态是点播影院和同步院线，并包括游戏、直播、餐饮等功能。通过将腾讯视频和创梦天地的影视、游戏等线上IP文娱内容接入线下，形成相互导流，再加上与腾讯云的深度合作，探索用云计算、大数据等前沿技术提升门店的数字化水平和消费体验。

“好时光影游社将成为新的线下娱乐流量入口，而创梦天地将通过这一线下娱乐布局来提高用户黏性和参与度，实现低成本获客，最终形成线上线下联动。” 这是何猷君的期待。虽然已经开出了几家体验店，但何猷君并没有透露这些线下店的营收情况，不过他很确信这将和此前的VR体验店或者网吧是不一样的。“线下电竞体验店里可以和朋友真实地面对面，凡是你能不必摘下耳机就可以在家体验的话，为什么要出来呢？一定是为了满足其他的需求，所以我们还可以提供KOL线下真实陪玩的服务体验，这是没有过的全新体验。”他这样回应第一财经。

4日，创梦天地还和雷蛇宣布合作，将在中国各大主要城市建立品牌合作专区，建立起PC端游、手机游戏、腾讯视频等一体化的体验区，将创梦天地多个维度丰富的数字内容与雷蛇建立起的硬件、软件和服务的生态系统交叉结合，投射到品牌合作专区中。

对于电竞线下体验店的发展模式，上海网鱼信息科技有限公司（iCafe网鱼网咖）首席运营官庄毅接受第一财经采访时表示：“网咖和电竞本身是一个相关的概念，不会有电竞替代网咖。这本身是一个融合的过程。复合业态是需要一些创新和后续的探索的。网咖就是一个玩的空间，不排除把各种玩的元素融入到网咖之中。”

他提到，在网咖的升级当中包括三个方面：一是硬件升级，二是环境升级，三是服务升级。在服务升级方面，不简单只是一个基础的服务动作，其实还是要不断提供给更多游戏内容的输出。

“网鱼网咖除了自己举办的一些游戏赛事运营，也以非常开放的心态承办了各种有赛事IP的活动。这两年我们和英特尔，在英特尔大师挑战赛上也有全面的合作。今年7月份结束的大师挑战赛上，我们承办了英特尔100场线下店内赛事，包括整个东区、北区我们承办了线上的晋级赛。这可以给我们用户和玩家更好的赛事体验，特别是这两年的赛事的孕育，整个赛事非常具有影响力，对网咖的经营也有非常好的吸客效果。”庄毅说。

而作为澳门电子竞技总会的会长，何猷君还试图从另一个角度勾勒全民电竞的未来。他告诉第一财经，在澳门举办的电竞嘉年华第一年就已经实现盈利，“就像赌场和旅游对一个城市的（拉动）作用一样，而并非单纯地依靠门票收入，在拉斯维加斯也是一样，那里也在发展电竞。