Office on Android新预览版发布：优化缩放体验

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Android端Office Insider项目今天发布版本更新，最新版本号为16.0.10730.20005，为Word、PowerPoint和Outlook三款应用引入了新的功能。首先，新版Office对缩放进行了优化，能够适应屏幕来合理调整文档，以便于更充分的利用整个屏幕。毫无疑问，这项改变是值得欢迎的，毕竟要在相对较小的屏幕上进行办公，尽可能利用屏幕空间是必要的。

PowerPoint用户获得了两个非常实用的更新。首先PowerPoint支持从手机或者平板上添加音频和视频文件，让文档编辑变得更加简单。用户在打开幻灯片之后，然后在Ribbon工具栏上选择插入>视频/音频，然后选择你想要插入的多媒体内容至演示文稿中。

此外用户还可随时创建多媒体内容，在插入>视频选项下方新增了“Camera”选项，能够让用户现场拍摄视频插入。PowerPoint在本次更新中还改进了缩放体验。

在Outlook方面，可以针对聊天记录中的某条信息进行回复。在Group Details页面，能够直接访问群组中共享的文件。

如果你想要体验这些新功能，需要注意的是该版本目前仍属于Office Insider预览版，因此在使用过程中可能会遇到某些BUG。正式版有望会在本月底之前发布。