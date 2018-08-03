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闪存降价利好可持续至19下半年 大容量SSD普及进行时

闪存降价利好可持续至19下半年 大容量SSD普及进行时
2018年08月03日 08:17 新浪科技综合
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　　本文来自cnBeta.COM

　　几年前突然“大火”的存储行情，给业界带来的极大的冲击。在 PC 市场衰退后本就不多的 DIY 用户，要么咬牙买高价内存（DRAM）和固态硬盘（SSD）、要么咬牙推迟或干脆直接放弃了装机升级的计划。当然，市场也不是没有好消息。据集邦咨询（DRAMeXchange）所述，近期闪存降价的趋势，有望持续到 2019 上半年。

新闻配图（来自：Samsung）新闻配图（来自：Samsung）

　　DRAMeXchange 报告称，2018 年 3~4 季度，NAND 闪存的平均销售价格，预计将下降 10% 。集邦认为，市场需求较低的情况下所增长的产能，是推动这一趋势的主要原因。

不过对于 OEM 制造商来说，终端产品的存储容量将最为受益 —— 理由是最近高端的 256 / 512GB 型号、甚至中端的 64 / 128GB 型号，都有这样的趋势。

　　在芯片供应商竞相推出高密度 NAND 芯片的同时，控制器和内存芯片的性能也大大提高，也让市场变得更加规范化。

过去两年以 960 / 850 系列大杀高端市场的三星，正面临着西部数据（旗下 WD / Sandisk）黑盘 SSD 的反击。

而在入门级市场，更是基于慧荣（SMI）或群联（Phison）主控的成套解决方案的天下。

　　通常情况下，三星只会在系列接近生命末期的情况下，才会大幅降价。所以最受关注的 NVMe 3.0 x4 产品（960 Evo / Pro），也极少有低于建议零售价的机会。

不过今年早些时候，三星突然下调了其继任者（970 Evo / Pro）的售价。

自那时起，500GB 的 970 Pro 系列（市面上最高端的 MLC SSD 之一），曾多次出现了比 500GB 的 970Evo 系列卖得更便宜的情况。

　　同样的情况，也发生在了 860 Evo 的身上。采用 SATA 3.0 接口的 850，早已成为了制约性能的瓶颈。而 860 系列，则以更长的寿命和更低的价格出现。

　　除了三星，其它厂家的大容量、高速度产品，也在卖力地释放低于官方指导价的优惠。

比如人民群众近期喜闻乐见的 HP EX920 NVMe 3.0、以及 Crucial MX500 SATA SSD 。这些产品不仅价格相当有诚意，性能上也相当有竞争力。

从 SlickDeals 或 Reddit 的 r/buildapcsales 子板块可知，500GB 型号已经低于 100 美元、1TB 型号也在 150~170 美元区间。

　　更棒的是，即便过了 2019 上半年，NAND 芯片和 SSD 成品的价格仍有望继续下降。

报告指出，东芝新建的工厂，将于 2019 年开始运营。

与此同时，英特尔最近也成为了业内首个大规模生产 QLC SSD 的企业，为更便宜的高密度 NAND 闪存供应敞开了机遇。

　　随着体积更小、密度更大的芯片的制造成本越来越便宜，SSD 存储容量的增大，对每个人来说都是一种胜利。

闪存降价容量
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