微软安卓桌面启动器Microsoft Launcher更新

去年年底，微软将旗下的安卓桌面启动器Arrow Launcher更名为Microsoft Launcher，并带来了一波重大的更新和改进。此后，微软又陆陆续续为这款启动器推出了许多更新，包括集成Cortana、自定义背景等。

昨天，微软正式推出v4.12版本更新，具体版本号为v4.12.0.44682，带来了UI改进、文件夹和App图标手势支持等大量改进，并且删除了对安卓4.1及以下系统版本的支持，适配安卓O系统。

以下为本次更新的详细情况：

新增文件夹和App图标手势（滑动以打开或者单击打开）；

选择如何使用扩展坞的最后一行：App、固定联系人、文件夹、搜索栏或者小部件；

家长可以通过家庭卡启用网络过滤；

应用抽屉中的文件夹现在按字母顺序排序；

UI改进：动画调整、新增模糊效果选项、应用抽屉中新增应用徽章等

适配安卓O系统并放弃对安卓4.1及以下版本支持。

除了是一款强大的安卓桌面启动器之外，因为背靠微软大山，所以Microsoft Launcher还能实现部分与Windows 10 PC联动的功能，比如说在PC上继续完成在手机中未完成的工作等。