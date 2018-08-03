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首款QLC消费级SSD曝光：Intel SSD 660p 113.9欧元起

首款QLC消费级SSD曝光：Intel SSD 660p 113.9欧元起
2018年08月03日 07:46 IT之家
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　　近年NAND Flash无论在技术还是容量方面都不断进步，由最初的SLC发展至MLC，TLC，到最新的QLC产品亦将陆续推出，大部分的厂商现阶段都倾向推出企业QLC SSD，但用户们无需担心，因为Intel即将为我们带来首款采用QLC技术的消费级‘SSD 660p’产品。

　　与TLC相比，QLC NAND Flash的储存容量将可增加33%，单颗晶片最高可达到256GB或512GB，P / E循环约为1000次左右略低于TLC，在寿命，速度及稳定性方面QLC虽然TLC更低，但就胜在容量更大及拥有更便宜的成本。

　　全新曝光的Intel‘SSD 660p’的定位将介乎在600p及700p之间，采用全新的主控制器及64层堆叠的QLC NAND颗粒，提供512 GB，1 TB，2 TB容量可供选择。SSD 660p专用PCI Express 3.0 x4而设计，采用M.2 2280规格，读取传输速度高达1800 MB / s，写入的传输速度为1100 MB / s，4k随机读取和写入为150，000 IOPS。

　　至于价格方面，预计‘SSD 660p’512GB容量售价113.90欧元（约900元人民币），1TB容量售价为200欧元（约1580元人民币），最大2TB容量售价为391.4欧元（约3080元人民币）。

　　另外，英特尔还准备了SSD 760p系列，M.2 2280规格，64层TLC NAND闪存，提供128GB，256GB，512GB，1TB，2TB容量，性能更高一个档次，持续读写可达3.2GB / s， 1.6GB / s，随机读写可达35万IOPS，28万IOPS，并支持AES-256硬件加密，5年产品保固。其中128GB至1TB今年12月份发布，2TB容量明年2月后推出，暂无价格消息。

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