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惠普推出全新零售解决方案 由Windows 10提供支持

惠普推出全新零售解决方案 由Windows 10提供支持
2018年08月02日 07:48 新浪科技综合
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　　本文来自cnBeta.COM

　　今天，惠普推出了一些新的零售解决方案，它将通过其设备即服务产品提供。正如您可能猜到的那样，它们由Windows 10提供支持，并且可以使用Windows 10 Pro或IoT Enterprise LTSC进行配置。

　　Engage go是“灵活的解决方案，采用创新的对接设计，可实现固定和移动操作之间的无缝转换，从而实现丰富，安全的客户体验。它包含客户希望从HP商业设备获得的安全功能，例如自我修复的BIOS，它会根据主副本进行检查，如果它已损坏则替换它。它配备双因素身份验证，NFC和可选的指纹传感器。

　　该器件还配备了第七代英特尔酷睿处理器，并通过了MIL-STD 810G测试。还有Engage Go移动系统，这是一款无需智能基座配件即可使用的配套设备。另外，还有新的模块化平台，Engage Flex Pro和Engage Flex Pro-C。凭借Engage Go变形设计，惠普为“最苛刻的环境”提供更灵活的解决方案。它们具有第8代Core处理器，Optane内存等等。它旨在成为销售点，视频监控，处理/控制或数字标牌的解决方案。

　　Engage Go convertible和Engage Go Mobile将于今年9月上市，而Engage Flex Pro和Flex Pro-C将于8月上市。

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