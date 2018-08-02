苹果申请新专利:Mac将使用iPhone作为触控板

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从设备功能的角度来看，苹果一直坚持将iPad这样的触屏设备与Mac电脑分开的立场。这也就是说，苹果公司不会马上推出配备传统触摸屏的PC产品。

然而，在2016年，美国专利商标局（USPTO）发布了一项突破性的苹果专利申请，描述了一个“在iOS设备和甚至是MacBook Pro之间的感应充电”的概念。苹果最初的专利基本上描述了重新设计的MacBook Pro概念，它的传统Force Touch触控板被替换为一个“对接站”。

当然，这是一个遥远的概念，我们也不太可能马上在苹果的最终产品上看到这一点，但它最初发布的事实表明，该公司至少一直在探索拥有额外的触摸屏功能的MacBook概念。

有趣的是，美国专利商标局最近公布了一项新的专利，是对苹果最初专利的延续，其中涉及到这项发明的更多细节，并增加了新的技术主张，可能是为了保护这一概念的完整性。

根据外媒Patently Apple的报道，以下是苹果申请的新专利的更多细节：

1、苹果的新专利声称，使用便携式电子设备的触敏显示屏来接收输入的触控板反应测定。

2、新专利还从技术上描述了 MacBook Pro 触摸显示屏的工作方式，例如“当用户使用 MacBook Pro 的触控板给 i 系设备充电时，通过感应充电线圈，用户仍然可以使用触摸屏幕接收输入。

3、与此同时，苹果的新专利表示，第一个感应线圈布置在触控板的下面，可通过触控板向外部电子设备提供感应电源，或者通过它接收感应电源。另一个线圈则与便携式电子设备对接，提供充电感应能力，或接收感应能力。

那么问题来了，这是否意味着带有触摸屏的MacBook Pro即将问世呢？

事实上，目前的延续专利（No。 20180212455）仅仅是一项专利申请。需要提到的是，美国专利商标局公布的任何专利都不能保证它们所描述的概念适用于消费者设备。一直以来，苹果公司经常会申请大量的专利，但是从目前的情况来看，其中大部分都没有应用在当前的苹果产品中。苹果的延续专利申请于2018年3月提出。

值得注意的是，尽管苹果可能对“合并产品”持坚定立场，但越来越多的证据表明，该公司可能正在重新考虑这一想法。举个例子，有消息称，苹果计划明年推出iOS 13系统，其中包含“Marzipan 项目”的最终产品，苹果工程师希望通过这个项目让iOS应用程序能够在Mac电脑上无缝运行。

苹果还获得了第一项涉及触屏iMac概念的专利，这绝对是疯狂的。除此之外，我们上周还报道了苹果的另外一项名为“电子设备之间的感应充电”的苹果专利申请，其中描述了两种设备（如笔记本电脑和智能手机）的充电方式。例如，一台耗尽了电量的iPhone可以通过仍有剩余电量的MacBook Pro充电。