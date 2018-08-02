8月处理器性能排名：英特尔游戏性能好 AMD多核占优

本文来自超能网

2018年了，许多玩家在装机时还会陷入如何选处理器的的纠结中，超能网有个处理器天梯榜大家可以参考下。现在AMD、英特尔处理器的主力分别是锐龙二代、八代酷睿，主要是Core i7-8700K、Ryzen 7 2700X等等，这些处理器排名如何呢？这里有个处理器游戏性能、应用性能排行榜，总体来说英特尔的处理器游戏性能更好，AMD处理器多线程性能占优。

德国PCGH网站日前更新了8月份的处理器性能排行榜，他们选择了AMD、英特尔双方共计13款处理器，主要就是八代酷睿及锐龙二代，对比了这些处理器的游戏性能、应用性能，然后按照性能做了排行，先来看看处理器的游戏性能。

AMD、英特尔处理器游戏性能排行榜

在游戏性能上，睿频速度可达5GHz的Cor出i7-80806K排名第一，睿频4.7GHz的Core i7-8700K排名第二，双方的性能差距只有0.8%。第三位的就是Core i5-8600K了，上代的Core i7-7700K也拿下了第四名，反正在游戏性能上，英特尔的处理器目前还是有明显优势的。

AMD这边排名最高的也就是锐龙7 2700X了，不过性能相对Core i7-8086K只有83%，考虑到AMD的锐龙2代处理器在频率上还是无法跟英特尔抗衡，游戏性能上的差距暂时是没法追了。

在应用性能上，PCGH测试的应用主要是7-Zip、Cinbench R15、HEVC转码、Lightroom及Premiere Pro CC等等。在这方面，线程更多的AMD处理器更有优势，16核32线程的Threadripper 1950X遥遥领先其他处理器，第二位则是8核16线程的Core i7-7820X，第三就是锐龙7 2700X处理器了。

总之，在应用性能上，AMD处理器凭借多核优势扳回了面子，不过相比英特尔处理器在游戏上全面领先的优势，AMD的多核优势并不是太明显，特别是不考虑1950X及7820X这样的顶级处理器之后。

如果是游戏+应用（PCGH的加权是游戏性能占60%，应用性能占40%）的综合性能，Core i7-8086K还是第一，Core i7-8700K位列第二，第三就是TR 1950X了，第四是Core i7-7820X，第五则是锐龙7 2700X处理器。

PCGH的这个处理器排行榜考虑的只是性能，价格因素没算进去，个人的具体选择还是要综合考虑性能、预算、需求等多方面因素。