Intel内部路线图曝光：28核心开辟全新发烧系列

AMD的连番刺激之下，Intel这两年的步子迈得相当大，彼此大打“核战”，从桌面到笔记本再到服务器不停地增加核心数量，最近更是接连曝出各种路线图，新品多得让人眼花缭乱。国外硬件媒体WCCFTech刚刚又拿到了一份Intel最新路线图，赫然显示Intel要把现阶段的终极大杀器28核心带到桌面市场上！

Intel X系列桌面发烧平台前些年核心数量增加十分缓慢，AMD线程撕裂者诞生一口气推到16核心之后，Intel立马拿出18核心反击，但是没想到AMD第二代就直接翻番到32核心，而Intel这边当前架构最多也就28核心。

其实在6月初的台北电脑展上，Intel就展示了28核心，利用压缩机全核超频5GHz，不过是否会带到桌面消费级市场上一直没有明确说法。

这份新路线图显示，Intel将在X系列之上再开辟一个新的A系列，可以看做超级发烧平台，首款产品代号“Skylake-X”，和现在的发烧平台相同，但将拥有最多28核心（56线程）！

不过虽然名字相同，这个更发烧的Skylake-X不再是LGA2066封装接口、X299主板，而是会换成和Xeon服务器相同的LGA3467，主板也会是新的。

从时间上看，Intel 28核心将在今年第四季度中晚期投产，也就是11-12月份，但发布时间未定，估计要等到明年初了。

与此同时，X系列会继续更新，今年第四季度升级为Basin Falls Refresh，只是现有产品的提速版本，还是最多18核心，搭配X299主板，预计主要只是频率更高。

明年年中我们会看到下一代Glacier Falls，其中处理器代号Cascade Lake-X，根据此前消息还是14nm工艺，核心数量或许会超过18个，而主板应该继续兼容X299。

主流市场上，Coffee Lake-S Refresh升级版（可能会较九代酷睿）将从10月份开始登场，提升到8核心16线程（i9-9900K），主板有新的Z390，但是和现在的Z370保持完全兼容。