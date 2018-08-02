Mac电脑销量创8年来新低：大家不买单原因是这

8月1号，苹果放出了自己新一季财报，虽然营收利润都很亮眼，但是有一个细节还是值得关注，那就是他们的Mac产品线。

过去的第三财季，苹果一共卖出了372万台Mac电脑，相比去年同期销量下滑了13%，而这也是自2013年第三季度以来，苹果第一次单季度售出少于400万台Mac电脑。

通过分析你会发现，大家都不爱买Mac电脑了，因为之前的型号都已经过时，而苹果在售价上又不肯低头，而他们也是前段时间刚刚发布的新一代MacBook Pro。

事实上也确实如此，从2017年开始苹果已经很少更新Mac电脑了，比如MacBook和iMac系列，已经有1年多没更新了，Mac mini/Pro、MacBook Air更是长期没有更新，现在能够保持更新频度的也就是MBP了，不过也是几代一大改，中期都是处理器略有提高这种。

据说苹果已经意识到这个问题了，而从2019年要开始大力扶持自己的Mac电脑，大家期待吗？