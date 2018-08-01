微软Windows Core OS家族曝光

微软的Andromeda系统从最初的曝光到现在已经过了有一段时间了，大家大部分了解的便是这个系统在特殊功能上的使用，同时微软也为这个系统申请了大量的专利，而现在国外开发者从Windows最新的SDK中挖掘到了新一代的Windows Core OS家族，似乎印证了Andromeda和Surface Hub 2的存在。

微软发烧友以及开发人员Tero Alhonen发表文章，称自己在最新的Windows 10 SDK中发现了Windows Core OS设备的存在，其中Windows Core OS就包括了传得沸沸扬扬的Andromeda以及下一代Surface Hub 2设备。

IT之家整理了以前关于Core OS的消息，发现微软Windows Core OS的主要目标便是帮助微软打造更安全、更低资源占用和更强大的Windows平台，Core OS也将使用最新的CShell图形界面，据悉该图形界面可以让微软将自家的Windows 10系统扩展至任何设备之上，包括电脑、平板以及智能手机。

有消息称微软将会在今年的新品发布会上公布新一代的Windows 10设备。