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变身电老虎：英伟达11系显卡功耗将增大

变身电老虎：英伟达11系显卡功耗将增大
2018年08月01日 17:09 IT之家
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　　随着时间来到了8月份，关于Nvidia 11系显卡的消息是越来越多，不过大部分仍然没有得到证实，不过现在有网友称已经得到了部分关于Nvidia 11系显卡的消息，表示新一代显卡的功耗将会提升许多。

　　从网友的爆料来看，率先发布的Nvidia 11系显卡拥有两个代号，分别是GV102以及GV104，也就是说这一次老黄打算首发大小核心的显卡，不过和以往不同的是，这颗代号为GV102的显卡并不是完整版，而GV 104也有两个版本，显然分别是GTX 1180和GTX 1170。至于GV 102核心，按照之前曝光的消息，就应该是所谓的GTX 1180+。

　　由于这一代GPU性能的提升，和GTX 1080/1070相比，新一代的GTX 1180/1170以及GTX 1180+的功耗将会有所提升，其中GV 104的完整TDP达到了210W，而GV102的功率为250W。与之相对比的是，GTX 1080的TDP为180W，而GTX 1070的TDP为150W。

　　目前尚不清楚这些新显卡的具体性能，有消息称NV还没有给显卡厂商核心，之前的邀请函表示NV将会在科隆电脑展上举办发布会，预计全新的11系显卡到时候就会出现。

　　无论如何，大家只要等待20天就可以知道它们的存在了。

英伟达显卡功耗
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