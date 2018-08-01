德国电商统计：AMD CPU七月销量反超英特尔

德国最大的电子产品零售商之一Mindfactory数据

新浪数码讯 8月1日下午消息，AMD在7月份的德国电商的统计中又一次超过了英特尔，占据了第一的宝座。

本次数据基于德国最大的电子产品零售商之一Mindfactory，虽然比例上还都算50%，但是从柱状图和官方口径来看，AMD的销售量级是略高于英特尔的。

当然，在锐龙处理器发布后，AMD已经尝到过压制英特尔的滋味。同样是Mindfactory的数字，去年8月、9月、10月、11月连续四个月，AMD处理器的总销量都盖过了当时的英特尔。

在AMD阵营中，最受消费者欢迎的是Ryzen 5 1600，新品Ryzen 7 2700X和Ryzen 5 2600X的势头也不错，逐渐开始担当主力。

英特尔这边，销量最好的依然是i7-8700K，接下来是i5-8600K和i5-8400。

在中端处理器上，AMD的Ryzen 5 1600和Intel Core i5-8400相差不大，这两颗处理器完全能够应付《CS：GO》、《守望先锋》、《绝地求生》等游戏。

越来越多的迹象表明，在2018自然年过后，AMD在全球桌面CPU市场上，将进一步从英特尔身上蚕食份额。（于泽）