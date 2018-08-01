济南启用无人机抓拍开车玩手机 仅半小时就抓5起

7月31日上午7点，济南市经十路洪山路口，“空中交警”多旋翼无人机正式上岗执法，主要针对开车玩手机、打电话违法行为进行抓拍。昨日下午，北京青年报记者从济南市公安局交警队宣传处魏纪良处获悉，此系济南市首次采用警用无人机抓拍交通违法行为，交警队共投入4架无人机配合执法。首次亮相半小时内就现场抓拍到5起违法行为。

济南交警展示作为“空中交警”的无人机

无人机使用4K高清摄像头

无人机上岗首日抓拍到的司机玩手机画面

上岗半小时抓5起“现行”

昨日上午7点，济南市经十路一处红绿灯路口处，一架携带高清摄像头的多旋翼无人机正在上空“观察”过路司机是否存在玩手机、打电话等违法行为。没过多久，一辆白色私家车出现在与无人机连接的监控视频里。在路口等红灯时，司机右手搭在方向盘上，左手则掏出手机把玩。无人机多次调解角度和焦距，记录了男子驾车过程中玩手机的全过程。很快，红绿灯路口执勤警察找到玩手机的男子，并对其驾驶过程中玩手机的违法行为进行处罚。

北青报记者了解到，7月31日上午，警用无人机首次亮相济南街头的半小时内，共抓拍到5起玩手机、打电话的违法行为，执勤民警对其中4起违法行为进行了现场查处，为安全起见对另一起违法行为进行空中取证并录入车辆违法处理系统。

将不定时不定点抓拍

济南市公安局交警队宣传处魏纪良告诉北青报记者，济南市公安局交警队将无人机运用到执法领域，组建了警务航空队。

魏纪良介绍，济南交警警务航空队早在今年4月已经开始试运行，职责是发挥无人机可移动、制高点的空中优势服务于交通管理。警航队队员均具备高超的无人机飞行技能和交通管理实战经验。如今，试运行工作开展已近3个月，队员们针对交通管理的安全飞行时间累积达200余小时，积累了的无人机市区环境飞行的经验。

7月31日，“空中交警”多旋翼无人机正式上岗执法。据济南市公安局交通警察支队警务航空队队长黄钰峰介绍，无人机抓拍设备是专门针对各类动态、静态交通违法行为的抓拍取证。今后将不定时不定点对交通违法行为进行抓拍。

空中抓拍视频作为执法证据

“驾车玩手机是威胁交通安全的一大隐患，但取证不易，无人机恰巧可以解决其中的难题”。魏纪良介绍，对影响交通安全和畅通的违法行为进行空中抓拍，可以有效地解决固定监控取证困难的问题。

比如，有些司机在驾驶时，存有妨碍安全行车行为的违法行为，如：吸烟、饮食、车窗抛物，使用手机发送短信、微信、玩手游，使用平板电脑、pad等情况，固定监控很难获取完整清晰的图像作为证据，而无人机可以抓拍到实时的动态视频，民警将以此作为执法证据，对驾车司机给予罚款50元，记2分的处罚。

对话

警务航空队队长：无人机拍到后会通知现场民警

昨日，济南市正式启动“空中交警”无人机参与交通执法，现阶段主要针对司机开车玩手机、打电话等行为进行抓拍。黄钰峰作为警务航空队的队长在接受北青报记者采访时表示，无人机能够看到传统固定监控看不到的交通违法行为，是交通执法领域的一大创新。

北青报：目前警务航空队的无人机怎么参与执法？

黄钰峰：现在队里总共有4架多旋翼无人机，在济南市区所有无人机能够飞行的区域参与执法，现阶段主要抓拍的是司机开车玩手机、打电话的交通违法行为。我们采用的摄像头是 4k高清摄像头，即使无人机停在高空中，它也能够通过焦距和角度的转换十分清晰地拍摄到司机玩手机的画面。

北青报：无人机拍摄是跟固定监控一样全天候吗？

黄钰峰：我们是不定时不定点地拍摄，这受天气等因素的影响，比如下雨天可能就不适合利用无人机执法。

北青报：无人机的安全问题怎么保障？比如飞行高度等问题有考虑吗？

黄钰峰：这个问题在前期培训过程中已经有了考虑，所有驾驶无人机的交警都是经过严格培训的，还要考取合格证书。飞行高度也是在国家规定的范围内，针对安全问题有相应的预警，比如在飞行过程中会选择市民较为稀少的地方。

北青报：拍到了违法行为后怎么执法？

黄钰峰：我们与现场执勤民警保持实时联系，一旦拍到违法行为，会立即通知他们现场处理。31日上午我们拍摄到的5起司机玩手机的情况，其中4起都是在现场处理的。

无人机能够看到传统固定监控看不到的交通违法行为，我们认为是交通执法领域的一大创新。