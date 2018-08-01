微软计划对Office永久授权套件提价10%：10月生效

在商务办公大家都用过微软Office办公软件，很多用户都知道Office办公软件终身版价格非常贵，至今仍有不少用户使用盗版。

现在最新消息，有外媒传微软将计划今年10月对其永久授权版Office套件提价10%。

据外媒报道了解，微软上周三在其合作伙伴网站上宣布了提价的消息，将对Office 2019现有永久授权版价格基础上提价10%，在10月1日起开始生效。“永久授权”是指授权是没有到期期限的，用户想用多久就可以用多久。

据说不止Office办公软件提价，微软在10月1日提价的产品还有本地服务器，包括标准版Windows Server 2019和“办公服务器”——Exchange、SharePoint Server和Project Server，价格也会上涨10%。

微软的服务器软件CAL（用户端存取授权）也会涨价。企业版CAL和核心版CAL的价格将会上涨10%，但是RDS per Device CAL的价格将会上涨30%。

最后，微软已针对商业用户发布了Windows、macOS操作系统的Office 2019预览版和服务器版。

微软还表示称，Office 2019套件和服务器将会在今年秋季发布。