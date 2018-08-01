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Intel 10nm挤牙膏 AMD CEO一句话稳了

Intel 10nm挤牙膏 AMD CEO一句话稳了
2018年08月01日 07:42 新浪科技综合
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　　本文来自超能网

　　英特尔在Q2季度财报会议提到10nm工艺还要等到2019年底的圣诞假期才能上市，而且首发的是消费级处理器，数据中心市场的10nm服务器芯片还要再等等。这件事对AMD来说反倒是个机会，但是AMD CEO苏姿丰日前在采访中表示他们永远都不会低估竞争对手，虽然她对自家（7nm工艺）产品的优势充满信心。

　　英特尔10nm延期的消息一出英特尔股价暴跌，市场对英特尔10nm工艺的一再推迟已经表示了不信任，而AMD股价已经因为英特尔工艺延期“躺赢”了几次。但是英特尔现在虽然面临着窘境，但是AMD与英特尔在营收规模、整体技术及市场地位上依然有很大的差距，AMD还没到松口气的程度，好在AMD对此也有清醒的认识。

　　AMD CEO苏姿丰上周接受了美国CNBC电视台的采访，采访时间不到6分钟，主持人Jon Fortt还是AMD Ryzen处理器及Radeon显卡的用户，他有一台戴尔的台式机。

　　在采访中，苏姿丰回答了多个与自家产品有关的问题，采访末尾苏博士提到了与英特尔的竞争将是一场硬仗，他们的竞争对手依然很强大，不过她对自家的产品优势很有信心。

　　在这个问题上，AMD明年将推出7nm工艺的Zen 2架构处理器，包括EPYC及Ryzen两大品牌，而英特尔明年底才会推出10nm工艺，所以AMD在制程工艺上将首次逆转与英特尔之间的关系，以往都是英特尔处理器拥有更先进的工艺，AMD则要落后一代以上，但是现在情况反过来了。

　　不过从技术角度来看，英特尔的10nm工艺依然不可小觑，晶体管密度达到了每平方毫米1亿个，跟三星、Globalfoundries以及台积电的7nm工艺差不多。英特尔在10nm工艺节点上野心狠心，技术跨越很大，其实这也是10nm工艺难产的一个重要原因。

　　不说10nm工艺了，英特尔目前的14nm++工艺也还是有相当竞争力的，尽管网友调侃英特尔还在挤14nm工艺的牙膏，但是英特尔官方表示14nm工艺这几年来性能已经提升了70%，而从现在的情况来看，第三代的14nm++工艺在高频率上确实很厉害，即将问世的8核Coffee Lake处理器加速频率竟然可以上到5GHz，单核及多核性能又要上一个台阶，AMD的锐龙二代处理器这一次要打一次硬仗了，多核优势也没了。

IntelAMDCEO
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