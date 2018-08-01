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Intel Z390主板换新颜：Z370也可上八核i9

Intel Z390主板换新颜：Z370也可上八核i9
2018年08月01日 07:40 快科技2018
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　　AMD锐龙的崛起让Intel这两年不得不打起精神，各条产品线纷纷提速，桌面主流普及六核心之后，又要上八核心了，而且会把i9序列下放到主流市场。

　　硬件媒体同行XFastest近日拿到了一份极为丰富的Intel的产品路线图，确认了此前诸多传闻，最让人感兴趣的就是主板兼容性这次大大的良心了！

　　先看处理器，2018年主流桌面平台居然毫无变化，而九代酷睿（9000系列）和八代酷睿升级版（Coffee Lake-S Refresh）都安排在2019年第一季度，前者包括i9-9900K、i7-9700K、i5-9600K。

　　具体规格没说，但如果没啥意外，i9-9900K肯定是八核心十六线程了，i7-9700K则取代i7-8700K还是六核心十二线程。

　　配套主板速度更快，Z390今年第三季度就会登场，也就是八九月间了，但它不会直接淘汰Z370，二者将并存于世。

　　这是主板芯片组和处理器的兼容性列表，可以清楚地看到，Z370、Z390都支持八代、九代酷睿全家，彼此互相兼容。

　　换言之，现在的Z370主板明年就可以上八核心，只需更新BIOS即可。

　　六核八代酷睿不换接口却只能搭配Z370主板、直接淘汰Z270的悲剧不会再次发生了。

　　Z390主板的变化还是不少的，几个新特性也算诱人，包括：管理引擎升级到ME 12版本、原生集成支持Wireless-AC Wi-Fi和蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡（SDA 3.0）、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口（同时十个USB 3.1 Gen.1）、以太网MAC升级到I219。

　　只可惜PCI-E 3.0通道数没有增加还是24条，存储方面也纹丝不动。

　　Wi-Fi的加入非常实惠，以后基本不需要额外配备无线网卡了，而且支持到2x2 802.11ac，同时支持2.4GHz、5GHz双频段，通道宽度160MHz，最高速度可达1.73Gbps。

Intel主板
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