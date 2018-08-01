Intel新桌面发烧级CPU曝光：最高28核/换LGA3647接口

越来越多的消息指向Intel将推出一款名为i9-9900K的8核心16线程CPU，Wccftech和Xfastest给出的最新爆料是，该CPU属于9代酷睿家族，延续LGA 1151接口。

这是主流桌面平台，HEDT发烧平台上Intel也会有动作。

先是从今年Q4到明年Q2、Basin Falls Refresh将缓缓登场，所谓Basin Falls就是适配X299主板的Core X，其中Kabylake-X已经退役，Skylake-X最主要的代表就是现款Core i9。

此次给出了规格方面增加到22核（7980XE是18C36T）和LGA2066 V2的说法，意思就是Intel要玩“猫腻”，Skylake-X Refresh处理器不兼容第一代X299主板了。

接着我们看比较重磅的，以Core i9-7980XE为代表的超高端发烧平台（Ultra HEDT）迭代方面，Intel居然要引入采用LGA 3647接口的Cascade Lake-X架构，这理应是为下一代Xeon至强准备的。

同时，核心数堆到28。当然即便如此，还是没有AMD第二代锐龙线程撕裂者中的2990WX来得猛，直接32核。

最后是2019年服务器和工作站平台，前者升级为Cascade Lake-SP，后者则是首次出现的Cooper Lake-SP，接口的触点数量达到4189个（LGA 4189）。

如此阵容虽然稍显混乱，但至少齐整许多，和AMD之间的“火药味”也越发浓烈。