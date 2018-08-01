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希捷13亿美元参与收购东芝闪存：SSD主攻企业级

希捷13亿美元参与收购东芝闪存：SSD主攻企业级
2018年08月01日 07:26 快科技2018
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　　机械硬盘巨头希捷发布了最新季度财报，取得净利润4.61亿美元，同比大涨3倍，势头不错。

　　业务分布中，HDD机械硬盘依然是希捷的重头戏，包括SSD在内的其他业务收入仅1.83亿美元，占总收入的区区6.5%。

　　其实对于SSD固态硬盘，希捷（和西部数据）并非看不到，也一直在努力投入，但始终没什么存在感，到底怎么回事呢？

　　希捷在财务会议中披露，闪存业务方面，希捷在东芝闪存业务收购中出资了13亿美元，年回报率5%左右，同时希捷也和东芝签订了闪存供应协议，可以获得稳定的闪存芯片供应，保证SSD业务拓展。

　　大家应该还记得，希捷早就收购了曾经红极一时的SSD主控厂商SandForce，相信技术方面已经基本融合了。

　　换言之，从技术和市场角度看，希捷做大做强SSD其实并没有什么困难。

　　希捷强调，他们的SSD业务重点是企业级市场，因为价值更高，但也不会放弃消费级市场。

　　不过从希捷这几年的产品和战略看，希捷对于消费级SSD并没有太大兴趣，只是零零星星地发布过几款产品，规格、性能都中规中矩，价格也没啥优势，在市场上更是几乎完全看不到。

　　很显然，希捷认为“高手如云”的消费级SSD市场并不值得大力投入，还是企业级市场更赚钱，所以短期甚至长期内不要指望买到物美价廉的希捷SSD了。

希捷东芝闪存
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