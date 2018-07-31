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酷睿i9为何遭遇滑铁卢？揭秘酷睿八代你不知道的事儿

酷睿i9为何遭遇滑铁卢？揭秘酷睿八代你不知道的事儿
2018年07月31日 08:44 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　号称史上最复杂命名的第八代酷睿i系列不是浪得虚名，从超低电压横跨到多核心旗舰，看CPU选择新电脑似乎又变成了一个新难题。比起极客般梳理每个产品型号背后代表的意义，不妨直接投入实战，聊聊最常见的几款第八代酷睿如何选择。

　　15寸笔记本一定比13寸厉害？

　　同笔记本系列下，回答是一定的。

　　13寸笔记本考量到散热，一般选用低电压U系列，例如XPS 13上的酷睿i7-8550U。15寸笔记本内部空间更大，散热更有保障，因此会用上H系列处理器，例如XPS 15的酷睿i7-8750H。

　　U系列会比H系列少两个核心，也就是说，当U系列拥有4核心8线程的时候，H系列已经达到6核心12线程。特别是在AMD的刺激下，英特尔核心数量也开始一路拔高，两三年前的4核8线程台式机处理器，甚至不如现在一个15寸笔记本处理器迅猛，再次印证了老用户没人权的硬道理。

　　不说了，小编先对着自己的台式机哭一下。

　　我就想买13寸笔记本，怎么选？

　　虽说越贵越好是硬道理。但如果最求性价比，事情其实也不是那么绝对的。举个栗子，酷睿i5-8350U和酷睿i7-8550U两者之间只有在睿频的时候会相差400MHz，以及2MB缓存，但酷睿i7会实际表现会对散热、功耗有更高的要求。

　　如果钱包不够厚，选酷睿i5其实没有太大的问题，毕竟后者如果散热不充分，反倒会遇到只能坚持几分钟的尴尬。最典型的例子就是前两天MacBook Pro的酷睿i9版本性能不如上一代，虽然苹果主动背锅，但还是从侧面印证规格越高，散热要求越高，模具设计要求越高的水桶定理。

　　因为处理器的实际处理性能差别不大，酷睿i5逆袭的可能性就这么诞生了。栗子还是MacBook Pro 13寸，14188元的起售价甚至干掉了酷睿i7版本的XPS 13，其中一部分原因在于同样是第八代，但核显性能天差地别的酷睿i5-8269U。后者的28W功耗让其比酷睿i7-8550U表现更猛，睿频不仅高出200MHz，核显更是采用Intel Iris Plus Graphics 655，自带128MB eDRAM，让UHD全家哭晕在厕所。

　　因此如果按照性能考量来选择笔记本的CPU类型，请参考如下顺序：

　　酷睿i7-8559U>酷睿i5-8269U>酷睿i7-8550U>酷睿i5-8350U

　　是的，就是这么乱。而且前两者目前还是2018款MacBook Pro独占，其他品牌笔记本可能还需要等一段时间。

　　限量版和普通版区别大吗？

　　有一点点。

　　这个问题的争议其实聚焦于台式桌面处理器酷睿i7-8700K和酷睿i7-8086K四十周年限定版之间的区别。本质上说，两个处理器的核心一摸一样，只不过酷睿i7-8086K相当于英特尔官方特挑产品，可以睿频达到5GHz。

　　但其实酷睿i7-8700K只要经过挑选，仍然能与8086K媲美，至于什么7GHz的世界记录，不要想了，靠的都是人品和烧钱。

　　问题是两者之间差距将近1000元，多给8700K一半的价格买个情怀，大概只有粉丝真的会这么做。

　　融合芯片厉害吗？

　　AMD与英特尔联合推出了包含AMD Radeon RX Vega M的第八代酷睿G系列，例如酷睿i7-8809G、酷睿i5-8305G。

　　讲真，真的很厉害，完全让15寸二合一笔记本焕发新生。这块芯片相当于单处理器的体积融合了独显与CPU，AMD Radeon RX Vega M不敢说太强，与GeForce GTX 1050 Ti较量一番还是可以的。要知道，二合一笔记本也能玩游戏本身就是很大的进步啦。

　　至于酷睿i5和酷睿i7之间的选择，请参考之前“我就想买13寸笔记本，怎么选？”章节，两者之间区别不是太大，AMD Radeon RX Vega M也仅根据功率不同分成GL和GH版，即便如此酷睿i5-8305G也仍然可以考虑入手。

　　酷睿i9现在值得购买吗？

　　曾经传言类似X299平台的Hi-end PC至少要横跨两代才会更换CPU针脚，但感觉这个传说马上要被打脸了。即将到来的Skylake-X、Kaby Lake-X平台可能更换到LGA3647，现在X299平台上的LGA2066很可能成为绝唱。

　　也就是说，现在的酷睿i9可能成为最短命的旗舰处理器之一。

　　所以抱着现在电脑的同学，不妨再等等。几个月后，带着性价比意味的酷睿i9-9900K，亦或者直奔更旗舰的LGA2066/LGA3647才是最理想的选择。现在入i9，感觉和现在高价入GTX 1080 Ti一样，有点49年入国军的尴尬。

　　写在最后：贵不一定最好

　　2018款MacBook Pro i9顶配性能遭遇滑铁卢，很大原因在于高频之下散热遇见瓶颈。既追求轻薄又追逐性能的笔记本，终究只会沦为“三分钟真男人”。所以，别过分看中性能，移动版CPU的能耗比仍然非常重要。

　　但如果是台式机，只要不缺钱，当然还是选最猛的。而同等配置对比之下，甚至会发现苹果iMac Pro之流零售价与自己组装的DIY PC成本差不多，苹果电脑性价比惊人的说法就此诞生了。

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