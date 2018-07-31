评论：专业电竞大潮来袭！游戏本需要什么改变

电竞狂潮的背后离不开硬件的进步

近两年，中国电子竞技行业蓬勃发展的速度已经超出很多人的想象。诸多电子竞技赛事借助资本力量进军、视频直播平台兴起为更多人所关注。平台方面，熊猫、斗鱼、虎牙等直播平台你总听说过其中一个，他们手握一批在高人气的游戏主播和平台资源。而游戏方面，一直人气旺盛的LOL、DOTA2，几年前国内爆火的守望先锋、CSGO再到去年连续Steam霸榜近一年的绝地求生。电竞行业总是不缺少好玩的。各大国内外知名赛事的关注人数越来越多，奖金也随之水涨船高。

遥想几年前，大家还在将网络游戏一概妖魔化为“玩物丧志”“能成什么大气”。许多怀揣电竞梦的年轻人只能将当时称为“中国电子竞技第一人“、获得2005年WCG《魔兽争霸3》世界冠军、素有”人皇“之称的sky李晓峰的照片贴在显示器旁当作偶像。又怎会想到如今这样电子竞技最好的时代。

电竞方面，笔者除了”菜鸡“已经找不到其他词来形容自己。曾经因为吃鸡决赛圈拥有满血头甲+吉利服且对方没发现我的情况下1V1，结果成功把子弹全都打在草地上对方成功吃鸡而被大学室友鄙视到现在（所以看到评论区哪些笑的和傻子一样的就是我室友）。所以我更关注的点自己力所能及范围的事情，比如全民电竞大潮实际上离不开的是背后电竞装备的进步。

说到设备，无论是作为电竞核心设备的PC和手机，还是作为玩家现实中利刃的的键鼠耳机显示器等外设。我们说好的设备不一定能让玩家吃鸡或五杀（比如我）。但是设备如果不给力，即使专业电竞选手略有不爽。其实”略有不爽“是个有所保留的词。杠精会说水平高不在设备，但实际上每一个按键的秒速触发与回弹、鼠标的每一次移动的流畅与否、屏幕的每一个画面是否可以及时切换，都关系到全队的成败。很多人最不理解的所谓”游戏入迷“，其实只是因为屏幕的另一头有他不能辜负的队友。

开黑一半女票来电出门约，戴个三级头跑路防止被队友打

如图的情况下，我觉得最理想的状态就是带着游戏本出门找女票愉快的玩耍，这样既不坑队友又陪了女票，嗯完美（直男癌智慧的光芒）。



话虽如此，不过大家跟我学习的话下场就是和我一样没有女朋友。所以言归正传，一起聊聊今年游戏本的专业电竞趋势大潮下，需要有哪些新的改变。