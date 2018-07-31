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AMD区块链技术总监：挖矿型APU处理器将很快面世

AMD区块链技术总监：挖矿型APU处理器将很快面世
2018年07月31日 07:31 新浪科技综合
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　　本文来自PChome电脑之家

　　在区块链、挖矿市场火爆的今天，AMD、NVIDIA已经依靠销售矿卡足足赚了一笔，但是毕竟矿难随时可能发生，显卡的滞销现象也会在顷刻之间到来。

　　不论国内还是国外，一般大公司都不会直接参与数字货币运作，更不会直接发行虚拟货币。但是现在几乎所有的科技公司都在投资区块链，他们认为区块链技术很有前景。

　　由于区块链跟GPU的运算关系很紧密，AMD也一样关注区块链技术。日前AMD区块链技术总监Joerg Roskowetz提到，AMD正在研究用APU处理器挖矿，同时这种产品很快就会问世。AMD区块链技术总监Joerg Roskowetz在接受日本PCwatch网站的采访时表示，谈到了AMD在区块链及数字货币上的一些理念及动向，其中就提到了一些GPU与ASIC矿机芯片、AMD PSP安全技术以及APU挖矿的内容。

　　对于ASIC芯片，它的优点是用途专一，能效较高，但是GPU的优点是灵活性更好。所以Joerg Roskowetz表示GPU不仅可以用来挖矿，还可以用于图形渲染，还可以跑深度学习。

　　至于PSP安全技术，实际上是AMD在处理器中集成了ARM的TrustZone安全内核，它本身并不是为区块链技术设计的，主要是用于企业安全，不过在数字货币上，PSP技术显然也能发挥它的安全性优势。

　　最后，Joerg Roskowetz提到APU挖矿的可能性，限于DDR4内存的带宽，现在用APU挖矿相比使用GDDR5显存甚至HBM 2显存的显卡是没什么优势，不过他表示AMD正在研究能将部分计算过程植入APU处理器（CPU端）的产品，实现这一目标的产品会在不久的将来问世。

AMD区块链处理器
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