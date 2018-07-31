或许会迟到但不会缺席 13英寸MacBook计划延期

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据经济日报报道，苹果13英寸 MacBook新品也将面临出货危机，而其主要的原因，则主要是苹果自己的考量：受到散热问题以及英特尔 Cannon Lake 制程迟延的影响，MacBook新版不得不改用新版Kaby Lake平台，并改用14 纳米++制程的翻新版Kaby Lake。

而MacBook相关材料商也透露，苹果MacBook系列新机种受处理器制程转换升级不顺影响，恐进一步牵动供应链出货动能——事实上，苹果新品向来是市场瞩目的焦点，任何风吹草动，不仅影响供应链，也对资本市场造成影响。

目前，苹果只有12英寸版本的MacBook机型，而假若传闻和担心成真，苹果将很有可能用13英寸的机型取代12英寸旧款，而同为13英寸的MacBook Air，其未来命运也将变得不甚明朗。