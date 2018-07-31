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为什么我们需要Intel第九代8核心CPU

为什么我们需要Intel第九代8核心CPU
2018年07月31日 07:18 新浪科技综合
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　　本文来自3DMGame

　　最近外媒Eurogamer旗下的Digital Foundry专栏发布了一篇长文，标题是：为什么我们需要Intel第九代8核心CPU？DF表示已经有种种迹象表明Intel即将在不久的将来发布新一代CPU，尽管对游戏来说，短期来看第九代CPU带来的额外性能提升有限，但一旦搭载了新一轮Ryzen处理器的次世代主机发售了，那么PC市场对速度更快更强更强大的CPU需求就会异常地明显。

　　从玩游戏的角度看，我们真的需要有着如此高频率的8核心处理器吗？答案是肯定的。作者Richard Leadbetter给出的理由有如下几个：

　　首先是现如今很多PC玩家的显示器刷新率支持已经超过了60Hz，比如75，120，144，165甚至是240的刷新率。因此要在这些游戏级显示器上达到高刷新率，你必须有着一个很强大的CPU来让游戏引擎比之前运行地更快。

　　其次是主机移植到PC上的游戏越来越多，尽管大部分移植游戏都能在PC上超过60帧运行，但考虑到次世代主机可能会使用8核心Ryzen处理器，这意味着登陆次世代主机的游戏必将比之前更加复杂，而PC版游戏所需要的配置自然要比主机版高很多。

　　当然说到这里，很多人会说玩游戏主要依赖的还是显卡而非CPU。然而实际上当你的CPU成为拖后腿时，你也很难察觉，因为一款游戏对CPU的要求时刻都在变化，即便是同一个场景有时候也会不同。因此当你购买一个性能强大的CPU后，至少能确保你的显卡能全部发挥其应有的性能，保证一个流畅的游戏体验，减少出现卡顿现象。

　　Leadbetter推测到2020年底次世代主机到来时，主机的CPU将会迎来重大升级，它们可以以60帧或更高的帧数运行更加高级的游戏，而相应地，PC平台自然也需要“跟得上”升级步伐。

Intel处理器CPU
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