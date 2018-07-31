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AMD二代线程撕裂者集体现身HWBOT：16核心功耗仅125W

AMD二代线程撕裂者集体现身HWBOT：16核心功耗仅125W
2018年07月31日 07:15 快科技2018
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　　AMD很快就会发布第二代Ryzen ThreadRipper线程撕裂者发烧平台，最高达32核心64线程，而且兼容现有TR4 X399平台。目前，主板厂商正在积极准备BIOS升级和部分新主板，散热器厂商也在积极跟进。权威超频排行平台HWBOT今天更新了他们的TR4平台数据，赫然列出了三款新的撕裂者。

　　按照这些数据，最顶级的当然是ThreadRipper 2990X32核心64线程，基准频率3.4GHz，加速频率未知，热设计功耗250W。这和此前流传的基本一致。

　　接下来是ThreadRipper 2970X24核心48线程，基准频率3.5GHz，热设计功耗180W，也就是和现在的16核心32线程保持一致。

　　最后是ThreadRipper 2950X，16核心32线程，基准频率仅3.1GHz，比现在同样16核心的1950X低了足有300MHz，但是热设计功耗降到了125W！

　　难道12nn新工艺、Zen+新架构真的如此生猛？

　　不过需要强调的是，这些型号命名和规格参数都没有官方确认，不少可能只是猜测，最终如何还要再等几天。

　　ThreadRipper二代将在8月份正式发布，最顶级的2990X价格可能会到1500美元左右。

AMD功耗频率
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