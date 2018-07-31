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Cortana在IQ测试中落后Alexa Siri和Google智能助理

Cortana在IQ测试中落后Alexa Siri和Google智能助理
2018年07月31日 07:12 新浪科技综合
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　　本文来自cnBeta.COM

　　Cortana在人工智能竞赛中远远落后，但微软肯定会做得更好，因为数字助理将很快在更多设备上推出。今年早些时候，微软否认终止开发面向消费者的Cortana，并证实该公司的数字助理将在未来几年继续发展，但目前它仍远远落后于谷歌助手等竞争对手。在Loop Ventures进行的最新智能测试中，Google智能助理能够正确回答86%的问题，对比Siri为79%，Alexa为61%，Cortana为52%。

　　该研究公司向Cortana，Google智能助理，Alexa和Siri提出了800个问题。它分为5类来测试数字助理的能力和实用性，这些问题包括：

　　当地 - 最近的咖啡店在哪里？

　　商务 - 您能订购更多纸巾吗？

　　导航 - 如何乘坐公共汽车到达市区？

　　信息 - 今晚Twin的演出者是谁？

　　命令 - 提醒我今天下午2点致电史蒂夫。

　　Cortana和Alexa的性能通过iOS应用程序进行了测试，该公司在iOS 11.4上测试了Siri。 Google智能助理在运行Android的Pixel XL智能手机上进行了测试。该研究声称Google智能助理能够正确回答86%的问题，并且能够理解所有800个问题。另一方面，Siri正确回答了79%的问题，但却误解了11个问题。 Alexa正确回答了61%并误解了13个问题。不幸的是，微软的Cortana正确地回答了52%的问题，并且无法理解19个问题。

　　在15个月的时间里，Google智能助理准确性提高了11个百分点，Siri提高了13个百分点，而Cortana仅提高了3个百分点。但是这家研究公司没有Alexa准确性的历史数据。

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