2018机甲大师赛落幕：众多黑科技加持 华南理工卫冕

总决赛现场

华南理工卫冕

新浪数码讯 7月29日晚间消息，第十七届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 2018 机甲大师总决赛在深圳湾体育中心“春茧”体育馆落幕，传统强队华南理工大学顺利卫冕。

大放异彩的空中机器人

季军争夺赛上，中国矿业大学凭借出色的战术安排，先后两次险胜哈尔滨工业大学，最终拿下赛点获得季军。而华南理工大学则击败黑麦东北大学，蝉联 RoboMaster 年度总冠军。（注：RoboMaster，中文名机甲大师，是“全国大学生机器人大赛”下属的赛事之一，由共青团中央、全国学联、深圳市人民政府联合主办， DJI大疆创新发起并承办，是一个专为青年工程师打造的机器人科创平台）

新浪数码作为大疆RoboMaster邀请媒体前往观战，被现场的气氛深深的感染了。操作台里群情激昂的选手，看台上摇旗呐喊的学生、现场四处奔走的工作人员都让这场比赛格外的热血！

作为国内少有的系统性的机器人比赛，RoboMaster2018 迎来了全世界近200支战队和近万名学生报名参赛，参赛队伍涵盖哈尔滨工业大学、上海交通大学、香港科技大学、南洋理工大学、卡耐基梅隆大学等海内外知名高校。

机器人激烈对战

RoboMaster机甲大师赛强调对抗、作战和技术，参赛机器人均由参赛队伍自行设计，在复杂战场中发射“弹丸”进行对战；战场中设置了复杂的地形和机关，机器人需相互配合，协力作战；击毁对方基地或比赛结束时机器人总剩余血量较多的一方将获得比赛胜利，这一切都决定了比赛具有极强的观赏性。

综合来看，机甲大师赛和LOL差不多，6v6，分兵种，作用和输出不同，英雄、哨兵、工程、无人机、哨兵，前4有人操控，会加入视觉识别、自动瞄准等功能，哨兵自主控制防御为主。考验工程、程序、操作和战术能力。

众多黑科技加持

2018大疆Robomaster在原有赛制的基础上进行了新的更新。资源岛采用了全新的阶梯式设计，只有登上最高一级才能快速获取尽可能多的大弹丸，参赛选手既可以选择较为传统的整体抬升式底盘结构登岛，也能通过登岛立柱这一“捷径”在短短数秒内跃升至资源岛最高。

选手调试机器人

例如季军中国矿业大学的英雄机器人，由于采用了创新的分离式炮管设计，可以同时发射大小弹丸，因此在登岛获得混合弹丸后，可以迅速成为团队中不可忽视的战斗力量，在比赛中频繁击败哈尔滨工业大学的机器人。而冠军华南理工大学更是为工程机器人设计了滑轨式机械臂，配合稳定的抱柱登岛技术，保证了快速为战队补充攻击力的可能性。

另外，参赛选手想获得能提升全队 2 倍战斗力的大能量机关，也要掌握更强的视觉识别算法，因为本届 RoboMaster 的大能量机关改用了与小能量机关不同的动态火焰特效手写数字。看似微小的改变对于机器人的算法水平其实是巨大的考验。

由于大能量机关激活难度增大，机器人本身枪口也有热量限制，所以在本届 RoboMaster的总决赛期间，观众能明显发现能量机关不再像往年一样是比赛获胜的必备捷径。

哨兵机器人自动防卫

继去年推出具备全自动攻击能力的基地机器人后，本届RoboMaster 进一步迭代，将基地机器人的运动和攻击能力剥离成为独立的哨兵机器人。哨兵机器人象征着RoboMaster 对抗赛在技术层面更上一层楼。

工程机器人获取弹丸

自第一届大赛以来，RoboMaster 持续扩充机器人团队及选手自主开发的空间，截止至当下已经形成了较为成熟的机器人技术体系，与高端制造业的发展趋势接轨。例如步兵机器人搭载的视觉识别自动瞄准与自动驾驶汽车的计算机视觉技术一脉相承；工程机器人的取弹机械臂以及牵引机构也能应用于仓储物流机器人上；机器人登岛时采用的整体升降式底盘更是复杂环境下提升轮式机器人通过性的重要技术。

在RoboMaster赛事后的采访中，RoboMaster技术总监杨硕表示，制作RoboMaster所需要的各种技术，在大学工科，计算机电子自动化专业书里都有，但要把它们组合起来变成一个机器人，这中间有很多工作要做。

相比去年，今年无人机的角色很受瞩目。RoboMaster赛事负责人高建荣表示，无人机这块今年已经很不错了，给学生再留一年，无人机的效果会更好。我们希望保持稳定，让他们再做技术迭代，深挖。（于泽）