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2988元起 微软Surface Go国行版将于8月8日开启预售

2988元起 微软Surface Go国行版将于8月8日开启预售
2018年07月27日 07:40 天极网
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　　苹果iPad 2018发布后，对于surface在教育领域的冲击可不小。最重要的是，除了iPad 2018价格十分便宜，还用上了Apple Pencil。为了应对这股强烈的冲击波，微软也将推出一款“廉价”的surface。

　　今日，微软Windows官博在与网友们互动时，透露了一个好消息，那就是Surface Go国行版将在2018年8月8日开启预售，售价2988元起。下面一起来了解下详情。

　　Surface Go产品在今年7月10日公布，微软表示这是有史以来最小、最实惠的Surface。它重量大约一公斤，采用了3：2宽高比10英寸PixelSense显示屏（1800 x 1200分辨率）。

　　另外，Surface GO还搭载了英特尔的Pentium Gold 4415Y处理器，配备4/8GB RAM和64/128GB存储空间。电池方面，微软并没有给出具体数值，但是官方公布了Surface Go续航时间是9小时。

　　软件方面，Surface Go将为用户提供完整的Windows 10体验，以及Microsoft完整的Office生产力套件。从官方的宣传语来看，这款产品定位在轻度办公、学习和娱乐上。

微软Surface
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