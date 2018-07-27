新MacBook Pro意外重启?这可能与T2芯片有关

本文来自太平洋电脑网

最近，有用户在苹果官方论坛上反应2018款MacBook Pro存在意外重启问题，该用户的设备在两天内至少意外重启了6次，有消息称重启问题可能与T2芯片和Bridge OS 软件有关系。

关于重启的起因，很多帖子提到了Bridge OS软件的崩溃，因此这款专门为T系列芯片设计的软件可能是导致设备重启的主要原因。苹果T2芯片最初随iMac Pro 一起推出，主要用来提升系统的安全性，增加了安全启动和即时加密存储功能，并且为MacBook Pro带来了“嘿Siri”功能。

值得一提的是，苹果在最近发布的macOS更新中解决了2018款MacBook Pro的限速问题，相信设备重启问题也会在之后的升级中得到修复。