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新MacBook Pro意外重启?这可能与T2芯片有关

2018年07月27日07:24  新浪科技综合   收藏本文     

　　本文来自太平洋电脑网

　　最近，有用户在苹果官方论坛上反应2018款MacBook Pro存在意外重启问题，该用户的设备在两天内至少意外重启了6次，有消息称重启问题可能与T2芯片和Bridge OS 软件有关系。

　　关于重启的起因，很多帖子提到了Bridge OS软件的崩溃，因此这款专门为T系列芯片设计的软件可能是导致设备重启的主要原因。苹果T2芯片最初随iMac Pro 一起推出，主要用来提升系统的安全性，增加了安全启动和即时加密存储功能，并且为MacBook Pro带来了“嘿Siri”功能。

　　值得一提的是，苹果在最近发布的macOS更新中解决了2018款MacBook Pro的限速问题，相信设备重启问题也会在之后的升级中得到修复。

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文章关键词： 苹果MacBook重启

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