专访沈向洋：入驻华为只是开始 做好AI是漫长的工程

微软全球执行副总裁 沈向洋

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微软发布六代小冰:拥有可交互3D外形 宣布与华为合作

新浪科技 于泽

沈向洋是微软全球执行副总裁，他是微软全球执行副总裁中唯一一位华人。他掌管微软人工智能及微软研究事业部。沈向洋本人也是计算机视觉和图形学研究的专家。他不仅见证了微软，也亲历了全球技术行业从PC时代向互联网，以及如今的云、人工智能方向的转型。

如果说人工智能是贯穿未来微软所有业务的血液，那么领导微软未来核心竞争力的重任就落在了微软全球执行副总裁、人工智能及研究事业部负责人沈向洋的肩上。

7月26日，微软小冰微软在北京召开了第六代微软小冰年度发布会。本次发布会，也是微软小冰历史上最大规模的一次全面升级。

2014年人工智能伴侣虚拟机器人“微软小冰”诞生于北京的微软亚太研发集团总部。四年来，微软研发团队专注致力于以EQ（情商）为基础的的AI体系的建设，如今，微软小冰已从一个有情感的人工智能对话机器人，发展成为以情感计算为核心的完整人工智能框架。

拥有3D形象的六代小冰

第六代小冰以可交互式3D首次亮相，从对话式人工智能成长为具备能看、能听和能说的感官能力的虚拟机器人。小冰的产品形态涉及对话式人工智能机器人、智能语音助手、人工智能创造内容提供者和一系列垂直领域解决方案，并打造Dual AI平台，与小米、华为等公司展开人工智能深度合作。

会后新浪科技转专访了微软全球执行副总裁沈向洋、微软全球资深副总裁王永东、小冰负责人李笛。在对话中，沈向洋更为直观地表达了对AI产业的理解和规划。

谈小冰：它是微软三大AI产品线之一

在沈向洋的规划中，小冰已经成为微软三个人工智能产品线之一（其他两个分别是infuse AI、小娜）。

可以看出，微软如此重视小冰，是因为其代表着微软在机器人EQ领域的探索。沈向洋在采访中也说到，聊天机器人下一步最关键的技术是对人的理解。在沈向洋看来，机器能理解一个人说的话只是基础，关键是理解这个人到底在想什么。

“未来的聊天机器人，是对自我的理解，是人的认同，是可以和我们一起生存的。”沈向洋说，人工智能最终极的形态是一个和人类一起共同生存的体，像小冰这样的人工智能已经与人类共同生存，而且未来会成为一个趋势。

小冰目前已经有了差不多6.6亿人类用户，包括1.2亿的月活跃用户，我们实现了当时设计的一个目标，因为只有到了和人丰富的交互，才给我们带来了更多的丰富数据，可以让我们实现很多新的功能。

谈AI布局：对话是最重要组成部分

人工智能对微软是非常重要的，因为对话将变成智能的机器的入口，就像以前Windows是入口，后来浏览器是入口，后来App是入口，未来像对话是会形成这样一个入口。

所以，对微软来讲，对话是最重要的一个技术投资之一，因为它会运用到很多的应用场景，很多用户的体验都会从这里出发。

微软在全球AI的布局，未来可能是一个AI的世界，微软公司最新的世界观是，由无处不在的AI给智能云、智能端注入各种新能力，这是微软很清晰的方向感和节奏感。

在微软整个人工智能布局上面，对话方面是微软的核心点看得比较重的。10年以后手机的重要性肯定没有今天这么重要，原因就是你到了哪里能够有计算，有智能的体验。

谈合作：入驻华为只是开始

与华为的合作被留到发布会后压轴公布，微软小冰开始内置于华为和荣耀全系手机，所有升级至智能助手8.2版本及以上的华为手机用户都可以立刻体验。还特别推出了“烂笔头小冰”功能，可以随时用语音记录和调出用户的备忘事项。此外微软小冰将与小米的小爱同学进行深入合作，这意味着小米手机及小米的一系列设备未来会有更好的 AI 体验。

过去微软给人更多的印象是强调平台和企业户服务，这次和华为以及小米手机厂商的深入合作颇为接地气。

华为手机的领导都被小冰的智能所吸引，这样的合作也是水到渠成。另外，现在手机用户是个庞大的全体，微软秉承着用户在哪里，小冰就在哪里的理念同第三方合作。不过在沈向洋看来，现在的体验并不完美，未来还需要根据用户反馈的数据来进一步改进体验。

沈向洋非常常喜欢跟它一起研发烂笔头小冰，很聪明的一个设计，不光是把什么东西记住了，而且多的是把这些东西调出来，因为我们这边也有很多的自然语言、一些处理方面的技术，可以用到这些方面上。

我们非常开放，只要对于用户，大家觉得小冰有帮助，小冰就会出现在那里。

谈未来：进入AI时代，微软要引领潮流

从PC时代，微软用Windows横扫世界；但是到互联网时代，微软不再是领头羊；再到移动互联网时代，微软掉队了。

沈向洋毫不避讳的说出了微软的问题，他同时表示，在AI时代微软要定义在这个时代自己的份量，微软完全有能力和决心在AI时代引领潮流。

微软研究院27年前成立的时候，最开始的三个部门是自然语言处理、语音识别，以及计算机视觉。而这些基本上就是现在最基本的人工智能感知方面最主要的技术。沈向洋认为，只有像微软这样的大公司才可以负担得起长期的投入。

沈向洋称，在AI时代，微软所有现有的产品，包括Office、Cloud、Windows等产品全部人工智能化。比如说目前的PowerPoint，已经继承了机器翻译，而且还可以利用机器视觉让机器看到图片就能起一个标题出来。

“我们看到了人工智能在近期商业价值上的体现，我认为所有垂直的应用行业肯定会用到人工智能，包括电商、交通、医疗等等。”

沈向洋称，任何一个伟大的产品，都不是一两年、两三年可以做得非常了不起。像Windows，等到Windows 95做出来一统天下的时候，都已经做了十几年了。沈向洋还主动谈到了刚刚上市的小米，任何一件伟大的事情都不是一年两年能够做得起来的。最近中国出现一件非常神奇的事情，小米8年就做得这么伟大，然后上市。我对雷总除了惊讶还是惊讶。