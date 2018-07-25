蔚来一键加电首起交通事故：之后的用户体验是这样

在7月23日晚，蔚来车主“JOE”在使用一键加电服务的过程中，发生了追尾事故（对方责任），JOE发文给讲述了蔚来对事故的处理全过程以及车主本人的看法。蔚来的一键加电服务，本质上属于“代客服务”范畴，虽然代客服务本身并不新鲜，但是车企直接承接此类服务的案例，蔚来却算是先行者之一。

作为全国首例事故，蔚来将会以何种态度和流程来做出反应，结果如何，让我们一起看下整个事件经过。

总结车主的描述，虽然APP还没有考虑到类似情况的完整信息反馈，但是FELLOW机制很好的起到了补充作用，非常及时的告知和跟进沟通，以相对人性化的体验，反倒提升了车主的信任感；代步车也送的很及时，并且一如既往的够“档次”。

虽然整个流程明显还未清晰的机制化，但是处理效率和态度还是能令车主基本满意的。

当然，也有一些小问题，比如流程顺序小优化和400电话的启用建议等，车主说的很清楚，我们就不赘述了。

事后，蔚来的相关工作人员也在APP里公开表达了感谢和诚恳的致意，相信他们也能够借此案例将流程和体验进行进一步优化。

在车主的PO文中，我们不难看出。蔚来一向以用户体验为核心的理念依然贯彻的十分出色。车主也提出了可优化的细节建议。鉴于蔚来也是第一次处理此类事故，整体表现上，电动小侦探表示还是可以打上一个高分的。

从用户的讨论过程中我们也能看出，蔚来的用户已经坚信：在发生用户利益损害的时候，车企不会让他们吃亏。这与我们之前看到的，在用户与车企发生矛盾纠纷时，车企与用户间的博弈或是利益割据产生了鲜明的对比。

当买车、用车从单一产品转换成整套服务体系时，体验两个字不再是徒有虚名，买车也不再是一锤子买卖。这次蔚来的处理效率和态度没有让我们失望，后续的进一步结果我们也将保持关注。