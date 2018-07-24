消费者报告：新MacBook Pro过热降频是功能 不是Bug

苹果已经推出了全新的MacBook Pro笔记本，搭载Intel第八代酷睿处理器，不过有用户发现如果搭载的是i9等高核心处理器的MacBook Pro笔记本，那么这款笔记本将会出现过热降频的情况，甚至有网友进行实验，结果显示苹果的MacBook Pro只有在冰箱之中才会出现全力运行的情况，而现在《消费者报告》撰文指出，苹果新MacBook Pro笔记本过热降频是它的一项功能，而不是Bug。

《消费者报告》的电子测试项目主管 Richard Fisco 表示，由于笔记本先天的体积劣势，因此绝大部分的笔记本的散热性能并不是很理想，更不用说搭载旗舰i9处理器的MacBook Pro笔记本，而自己宁愿设备降频运行也不希望MacBook Pro等产品因为高温而烧毁。

《消费者报告》称，如果你对于电脑的性能要求十分苛刻，那么其他的高端游戏本或者台式机例如iMac Pro都是更佳的选择。