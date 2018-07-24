微软CEO展示他最喜爱的Android应用程序 居然是它

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微软CEO

在最近的Microsoft Inspire中，Nadella使用现场演示来展示他最喜欢的Android应用程序，并解释说所有这些应用程序都有助于创建他所谓的微软365端点。换句话说，他使用的所有微软开发的应用程序，都有助于从软件角度构建微软智能手机。

他最喜欢的应用程序包括Outlook，Nadella称其为最佳Gmail客户端。 在硬件方面，最接近微软、移动设备是备受期待的Andromeda，根据一些消息来源可能具有电话呼叫功能，尽管它本身不是智能手机。

Andromeda应该是对经典Courier概念的现代诠释，采用双屏设计，具有笔记本电脑和平板电脑等多种外形。微软将继续发布Windows 10移动设备的安全更新，直到2019年中期，届时该公司将完全退出该平台。此时，Windows 10 Mobile已处于维护模式。

微软本身确认没有针对Windows 10 Mobile的新设备和功能的计划，而且Joe Belfiore建议用户切换到Android和iOS。这是该软件巨头致力于在这两个平台上改进其应用生态系统的原因之一。当然，使用Android设备的微软CEO可能会对Windows手机爱好者来说很痛苦，但就目前而言，放弃公司Windows移动平台是唯一的出路。