拖出去剁点啥？小议PC产品二手价格之殇

熙熙攘攘 利来利往

每逢六·一八、双十一，人们总是自怨自艾——我怎么就控制不住我的手呢？对于一手新品来说，促销打折会让人剁手。那么，在二手市场上见猎心喜的同志们又该剁点什么呢？

从常态上来说，新品打折是商家们苦心孤诣设计的结果，主要目的是自肥而非利他，真正让消费者受益的情况并不是没有，但频次和烈度都并不高。相反，卖二手的人或是急于脱手，或是确实土豪不心疼，挂上个看起来非常实惠价格的情况并不在少数。

不同类别PC产品 二手市场差异巨大

在古典时代的文艺作品中，卖东西总能贡献经典的桥段，这是因为农业社会中并不存在真正靠谱、有信誉的大规模市场，不论是乡村集市还是大都市的坊司，发展都不够充分。整体上来说，农业时代的人们并不太计较一手、二手，能够流通的商品品质不高，供应也不稳定，甚至交易的绝对频率都很低，加以描摹，自然可以有的放矢，针对性的突出交易双方的特点。不论是杨志卖刀，还是沈万三出海，交易者和交易的东西总是镀上一层传奇的色彩。

工业化到信息化同步完成 国人的综合评价思维发展仍有局限

中国进入工业时代，总共也没有几十年时间，如果以较为充分的工业品供应为标志，那么一直到80后成年，国人才算是真正享受到了工业现代化的果实。跑步进入工业时代的我们，还没有真正适应市场，就已经进入了新的信息纪元。电脑硬件在世界范围内普及的时期，恰好同国内工业普及的时间段重叠，当盖茨畅想的真 信息时代来临，我们也追上了世界的步伐。

PC二手交易卖场作坊化 个人面交“特务化”

当代人卖二手物品，和爷爷辈的人在市场上卖杂货，性质上并无根本差异，在观感和特点上却千差万别。杨志卖刀遇到泼皮的情况，我们现在可以很大程度上避免，但牛二这样的人，似乎可以穿越时空，永恒存在。那么，我们下面就来说说硬件论坛上的电子产品（主要是电脑硬件和数码相机）有怎么样的特点。

PC 产品的独特之处

PC配置报价单是ZOL网友乃至二十年来全中国的硬件发烧友、家庭用户耳熟能详的一样东西。不论是台式机、整机还是笔记本电脑，各项参数和他们代表的背后含义被人们充分解读，程度远远超过白色家电和常用家用电器，可以同汽车行业相提并论。

当代PC的核心架构理念是通用性和兼容性，这也带来了非常复杂的信息问题——不论商家还是个人用户，在整理产品信息时总会花上大量的精力。加上PC仍然是飞速进步的高科技产业代言人，数量*时间的累加会导致惊人的信息冗杂问题，各类显卡\CPU天梯图都是旨在解决这样的问题而出炉的。在二手PC产品的销售领域，上述问题不但存在，而且以更加异化的姿态呈现在我们眼前。

专业论坛和地方社区 都是PC二手交易集中的地方

PC二手市场整体可以呈现出以下特点：

其一：重线上论坛、贴吧、虚拟社区，轻实际卖场。中关村的广安中海老牌卖场已经被拆了个干净，各地残存电脑城虽然都有一个处理二手配件的顶楼，但即使是高中生们也知道那里卖东西质次价高、收东西疯狂压价。硬件爱好者们不论懂与不懂，总是倾向于先在专业论坛研究一番，再去找个人用户面交。普通的笔记本用户往往流向了地方社区开设的数码专版，信息双向不对称的条件下，吃亏上当再说难免。

其二：信息壁垒鲜明，门槛极高。正如第一条提到的，PC 产品覆盖范围比较大，即使是核心三大件也有完全不同的保值率、命名规则、供应体系。如果将DIY、整机、笔记本电脑、外设、显示器等各个细分产品线拆开来看，他们的迭代速率迥异，一手产品附加值差价极为悬殊，市场行情千差万别，即使是销售人员也难以面面俱到的了解整体行当。

年轻人的梗很多 PC产品的梗那就更是让外人费解

其三：交易纠纷没有保障。二手买卖电子产品一如鬼吹灯里描绘的古玩市场——好坏因果无人担保。不论是线上的二手交易平台还是论坛社区，提建议的人当然有，负责任的人很难找，也很难界定到底应该付什么责任。

其四：价格行情由不充分竞争博弈形成，波动巨大而不稳定。PC虽然是通用产品，但是细分领域超级繁复，即使是笔记本电脑的产品线也至少不弱于手机等其他电子设备。虽然二手市场的总交易量、需求相当可观，但具体到某些具体的配置和机型上，在时间、地域和交易意愿上会出现巨大的不平衡。有的古董奇货可居，有的通用部件平平无奇。卖家和买家的心情、社交技巧、运气乃至一手市场的行情波动都分分钟带来二手市场的巨大变化。

某些非正当行业也充当着搅屎棍角色——比如挖矿。

相当棘手的共性问题

现在我们具体说说，广大PC爱好者们极易遭遇的问题和最为关心的问题，希望浮光掠影的归纳和建议能对大家有所帮助。 PC产品可以大略分为显示器、外设（不含音响、手写笔等独立性领域）、机箱电源、CPU、板卡、散热器这些品类。不同的品类，各自有其特点，我们首先说说他们的二手共性棘手难题。

包装相当麻烦

一：包装是个大问题。在多数场合下，全新未开封的产品也会被直接视为是二手产品，买家视卖家在原价基础上让渡“开包费”为理所当然。当然，特意标注全新未开封的二手产品，尤其是整机，还是会比其他东西贵上一些，这也带来了很大的问题——运输带来的包装破损怎么算？买家破坏了卖家的一次性包装后又无法达成一致了怎么算？以包装要挟卖家到手刀怎么办？通常来说，这些都没有特别明确的手段来应对。

一手 二手价格互相影响 还有外部条件影响

二：价格沟通存在障碍。在上一条中我们提到了到手刀的问题，这其实是普遍现象。在一些社区，过高的标价会被管理员标为黑亮。反过来，另一些相对开放的地方——比如贴吧，大刀队饥渴难耐早已成为广为流传的语言梗。由于价格的形成需要依赖部分社区、交易平台乃至实体店奸商的互相比较，不同人的心理基准不同，也给贩子带来空间。每当技术新品发布，亦或是其他因素导致行情波动，总有人挂上高价、低价的招牌，却拒绝成交，用来打压或者抬高某些产品的价格，干扰正常的交易秩序。在虚拟货币行情起伏的时刻，显卡市场被这样冲击得七零八落，早已不是一次两次。

成色问题非常棘手

三：品相和成色认定缺乏权威性。在某些细分领域，新和旧的界限是比较模糊的，CPU散片就是如此。某些洋垃圾CPU需要被打孔、甚至抛光顶盖才能进口到内地市场，成色战斗仿佛历经九九八十一难，但在市场上也可以算城市新品。对于笔记本、外设等以整体方式存在的快消PC产品来说，新旧又是很多人特别在意的属性。即使是线下面交，交易双方也找不到真正公正的对象来评判成色，顺丰到付满中国飞的包裹更是给买卖双方带来无穷的口水。

分门别类几大交易要点

说完共性的问题，笔者就个人的实际经验来为大家提供一些具体的建议。因为交易的幸存者偏差广泛存在，这篇文章也只能覆盖一小部分产品线，提供的建议也不见得适合所有情况，需要读者自己甄别，灵活对待。

CPU ：3000元以内的中低端正规行货CPU 流通性很高，价格非常容易达成共识。买卖双方应该在CPU的顶盖成色上格外注意划痕，如果有条件面交，尽量确保上机实际测试。Intel、AMD的盒装CPU有保修，那么需要格外注意SN码和包装的核对情况，以及散热器的质量。

不考虑开盖时 CPU交易还算省心

3000元以上的HEDT平台，也包括带K、X系的可超频CPU， 除了继续要保持包装的核对耐心之外， 买卖双方要尽量补全双方平台信息、针对CPU的体质、封装周期等细致内容达成一致，尽快完成交易。一方面HEDT或可超频平台的总价值很高，受行情波动影响较大，夜长梦多会带来额外损失；另一方面，产品的不可靠性和复杂性有正向关联，贵的东西其实更容易坏，需要买卖双方在测试平台、验收方法、发货流程方面打起十二万分的注意，避免马失前蹄。针对非钎焊封装的可超频CPU，买卖双方对开盖产品的保养和价格一定要达成细节上的一致。

主板显卡：板卡的返修率是比较高的，也是相对容易损坏的。某些极端型号的返修率可能会高达两位数的百分比。因此，对于主板和显卡买卖双方来说，产品品质的判断就显得更重要，其实也更加困难。CPU的暗病很罕见，板卡却是稀松平常。这就要求买卖双方延长测试周期，在清理灰尘和拷机验证、问题排查方面下足耐心。

板卡是问题重灾区

另一方面，板卡的易损性让他的保修渠道显得格外重要。CPU的盒装和非盒装在产品风险上区别有限。板卡是否行货，不同品牌厂商认可什么样的渠道返修，保修时限和付费维修价格都是非常麻烦的事情，买卖双方有义务确保对这些内容都有清晰的认识。笔者的一位朋友就在给他人展示X399 主板+ AMD ThreadRipper 1950X CPU平台时见证了袅袅青烟、火光四射的景象。由于该X399 主板的一手来源是美行，国内无法保修，损失是极为惨痛的。

散热器： 风冷散热器多为金属鳍片+风扇结构，一体水冷会加上软管和一体化的冷头，分体水冷则更加复杂。买卖双方一定要在物流和包装方式上详细商讨，避免出现意外，还要约定如果出现邮寄损坏之后如何减少相互损失的具体办法。

机箱电源和外设部分的二手交易更加专业化，我们将在后期有关联的文章中请我们的对口同事进行详尽的专业解读，我们今天的文章到此就结束了。