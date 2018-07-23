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量产飞行汽车19年开卖 由沃尔沃旗下Terrafugia制造

量产飞行汽车19年开卖 由沃尔沃旗下Terrafugia制造
2018年07月23日 07:08 DoNews
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　　据《每日邮报》报道，沃尔沃旗下飞行汽车创业公司Terrafugia开发的Transition飞行汽车将于2019年上市销售。

　　据称，Transition允许乘坐2人，最大飞行速度为每小时100英里（161公里），最大飞行高度为1万英尺（3048米）。不过，购买用户需要拥有飞行执照才能操纵Transition。

　　Terrafugia公司设想的是，Transition可以供飞行员在小型机场着陆，并驾驶回家，或降落在公路上，转换成驾驶模式，在公路上行驶。

　　Terrafugia于 2017年被沃尔沃母公司吉利收购。吉利创始人、董事长李书福当时表示，“Terrafugia的团队处于实现飞行汽车梦想和开发终极出行体验的前沿。这是一个令人激动的领域，我们认为Terrafugia将改变我们目前所认识的出行。”

　　Terrafugia CEO克里斯·贾兰（Chris Jaran）在一份声明中说，“开发这一新技术，使得我们能测试数种不同的机械，并不断对产品进行改进。我们正处于关键节点上，我们能根据过去数年的飞行和驾驶测试工作，部署最好的设计功能。这将改进功能、安全和美学设计，实现最优的飞行和驾驶体验。”

　　具体来说，对Transition的升级，包括了混合动力引擎强化、座位升级、更大的行李箱，以及经过改进的安全带、安全气囊、倒车相机和全新跳伞系统以及加速模式。

　　目前尚不清楚Transition的价格和具体发售时间。

飞行汽车沃尔沃
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