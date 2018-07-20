俄罗斯美女尝鲜中国黑科技 柔性屏时装抢镜世界杯

北京时间7月16日凌晨，激动人心的2018年俄罗斯世界杯决赛在莫斯科卢日尼基体育场落下帷幕，法国队20年后再度问鼎冠军！

就如“世界杯梗王”白岩松的金句“俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，其他的基本都去了”，在这场全球瞩目的巅峰对决中，除了来自中国的球迷、小龙虾、赞助商和世界杯玩具、钥匙扣、球衣等近百种相关商品，还有来自中国的“黑科技”——全球第一款真正意义的高清晰柔性屏时尚衣帽。

在人潮汹涌的世界杯决赛现场，中国独角兽企业柔宇科技自主研发的全球首款高清柔性屏时装首次亮相，T恤和礼帽中镶嵌的高清全柔性显示屏滚动播放着球赛相关信息，科技感十足。有此高颜值的“柔性+运动时尚”黑科技加持，球迷们更是助威、拍照、发社交网络三不误。

看台上的小姐姐一边为法国队疯狂打call，一边摆pose拍照，更是在第一时间把照片发到自己的Instagram上为之点赞。

你是否也想get一套这样狂拽炫酷吊炸天的行头？在各大体育赛事、演唱会、庆典上亮出自己的个性和心情，让镜头与人潮在人群中多看你一眼？

最新消息，7月16日，柔宇科技在官方网站面向全球范围开启了柔性屏时尚套装世界杯限量版的预售，全球仅限量2018套。一部iPhone X的钱就能将这套科技与时尚的结晶领回家啦！

套装内除了帽子，还有一件柔性屏时尚上衣，上衣中也可以嵌入高清全柔性显示屏，滚动播放自己设计或喜欢的图案、视频，可以单独买帽子或上衣，套装更优惠。

必须强调的是，这些穿在身上、戴在头上的柔性显示屏不仅拥有高清画质，分辨率不输智能手机，色彩表现力强，而且还能进行触控互动，酷炫时尚，实时表达个性和想法，最佳诠释了“有些话我懒得说，看看我衣服就知道”的时尚心机。

话说每年时装周，各大品牌的设计师为了呈现无与伦比的时装怕是发际线集体退后了不少，但是柔性屏时装一经面世，可算是拯救了一群冥思苦想的设计师们。表达个性，传递品牌可能不再是世纪难题了。相信利用超薄轻便的柔性屏，运动、时装、广告等等行业的达人们一定能玩出新高度。

据了解，有了这套黑科技柔性屏时尚套装，人们通过手机就能把自己喜欢或设计的图片、视频便捷地展示，动手能力强的高阶玩家还可发挥创意DIY、拓展更多应用场景，动动手动动脑也是蛮赚了。

大牌设计压根就没考虑过洗涤？不，全柔性显示屏可从衣服、帽子里自由拆卸下来，拆卸后衣物和礼帽就可以正常清洗了。

为什么显示屏能够穿到身上呢？这就不得不科普一下柔宇独创的柔性电子技术。柔宇以2014年发布0.01毫米全球最薄柔性显示屏闻名，今年6月，总投资约110亿元的柔宇科技全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线成功点亮投产，满产规模超过每年5000万片柔性显示屏。

与国内外企业以往投产的产线主要生产平面型、固定曲面柔性AMOLED不同，柔宇科技全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线生产的全柔性显示屏轻、薄、柔、艳，在用户手中也可以实现弯曲、折叠、卷曲，且卷曲半径小，可广泛应用于智能穿戴、手机、平板电脑等产品以及智能交通、运动时尚、建筑装饰、机器人、办公教育等各行各业。

正是因为全球独家量产超薄、轻便且富有柔性的全柔性显示屏，以及拥有多项知识产权的新型柔性传感器，柔宇能够把这些“黑科技”快速运用到生活当中，让人们以前在科幻电影里才能看到的场景成为了现实。

注意哦，柔性屏时尚套装世界杯全球仅限量2018套，详戳柔宇官网。手快有，手慢无，抓紧时间上车吧！