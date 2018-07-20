感动软粉 这个底座一秒将Surface Pro升级成Studio

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Surface Studio那个贵是出了名的。但想体验微软原教旨主义，唯有Surface才能担当重任，因此一家名为Kensington的外设厂商制造了一个Surface Pro底座，能让微软平板一秒变成Surface Studio，看起来还真有模有样。

这个底座被设计成与Surface Studio类似的支撑形态，在完成组合之后，底部的扩展口能够让Surface Pro完全发挥出正常PC功能，其中包括4个USB、1个网口、1个USB Type-C、1个HDMI和1个DsiplayPort。

同时底座本身自带电源，除了能给Surface Pro供电之外，还能额外给2个4K显示器传输内容。比起微软原装的Surface Dock，这款底座看起来似乎更高端一些。同时底座边框同样支持手写笔的吸附，一并解决了收纳的问题。

此外底座比微软官方Dock定价还要贵一些，达到299美刀，相当于2016元人民币。看来为了能获得接近Surface Studio使用电脑时候的优雅感，成本多少还是要掏一些出来的。

唯一的问题只有，这个组装版的Surface Studio屏幕实在太小啦。