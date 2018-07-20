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亿元外设新章 微软新Xbox精英手柄要下月公布？

亿元外设新章 微软新Xbox精英手柄要下月公布？
2018年07月20日 07:29 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　既然自己的独占游戏力量还没那么快能培养起来，微软的牌似乎只剩下硬件可以打，他们要设法抓住每一次机会保持住Xbox的存在感，尽早结束本世代一直在追赶的尴尬画面。下个月的克隆Gamescom，微软打算要在8月21号公开一波“全新的Xbox硬件和外设”（后修改为“全新的Xbox套装和外设”），而且还准备了“若干惊喜”。

　　Major Nelson的博客文章里并没有给出很明确的信息，但是上个月在E3上微软已经被传在准备极有可能是下一代Xbox硬件的Project Scarlett，而它肯定要等到2020年才能正式面市。相比捆绑游戏的主机套装，玩家们肯定还是更关心外设——微软极有可能会在Gamescom的Xbox特别放送上正式公开新版Xbox精英版手柄。

　　新精英手柄此前被曝光将支持USB Type-C充电、Windows 10蓝牙功能，本体配备三级微力扳机，加长了十字键的键程。Xbox精英手柄可谓本世代微软硬件的最大亮点，耗费巨资打造，手感在玩家间备受推崇，这也使所有人对它的更新换代期待值很高。微软如果脑子还清醒，应该不会只在Gamescom发发新手柄配色。

　　至于他们口中的惊喜，也许是云游戏服务相关、或者新的跨平台支持，甚至有可能是意想不到的游戏新作。

微软Xbox手柄
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